01 Ocak 2017 Pazar

Kamp hazırlıkları sürüyor

2 Ocak’ta Antalya’da toplanacak Yeni Malatyaspor’da bir taraftan kamp planlamaları diğer taraftan transfer görüşmeleri devam ediyor. 10 gülük kampta bir hazırlık maçı oynayacak sarı kırmızılı ekibimiz, 15 Ocak 2017’de Sivasspor ile oynayacağı maç öncesi 13 Ocak’ta Malatya’ya gelecek.

01 Ocak 2017 Pazar 13:10
Kamp hazırlıkları sürüyor

TFF 1. Lig’de 16 haftalık ilk yarı bölümünün tamamlanmasının ardından Yeni Malatyaspor’da futbolculara verilen günlük izin devam ediyor. Pazartesi Antalya Side’de toplanacak sarı kırmızılı ekibimizde kampa Erkan Sekman dışında tüm futbolcuların katılacağı açıklandı.

BURAK VE VEDAT KAMP KADROSUNDA!

Kiralık olarak gittiği Dersimspor’dan ayrılma kararı alan Burak Kavlak ile birlikte, sezon başında yaşadığı büyük sakatlıktan dolayı ilk yarıyı kapatan kaleci Vedat Kapurtu Antalya kampına dâhil olacak. 10 günlük çalışma programı içersinde kesinlikle hiçbir oyuncuyu denemeye almayacak teknik heyet bu konuda yönetime kesin talimat verdi. Kulübün göndermeyi düşündüğü oyuncuları kampa çağırıp, yerlerine yeni transferler geldiğinde bu isimlerden kulüp bulmaları istenecek.

YENİ TRANSFERLER NE ZAMAN GELECEK?

Taraftarların en çok merak ettiği yeni transferler ise kampın başından sonuna kadar imza atar atmaz kafileye dahil olacak. Sezer Özmen 2 Ocak’ta katılırken, anlaşma sağlanan oyuncuların kampın ortasında Antalya’ya getirilmesi planlanıyor. Özellikle hafta sonunda görüşmelerini sıklaştırarak, kamp başlangıcında tüm takımı bir arada toplamayı planlayan yöneticilerden bazıları da Side’ye giderek takımla beraber olacak. Sivasspor ile 15 Ocak’ta Malatya’da oynanacak maça kadar kampta kalacak temsilcimiz Malatya’ya maçtan 2 gün önce gelecek. 

FATİH AVCI
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