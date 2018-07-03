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Kamp günlüğü!

Bolu/Termal’de yaz hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor, kondisyon ve güç depolamaya başladı. Günde çift idman temposuna ulaşan sarı kırmızılı takımda yabancı oyuncular da bir bir kampa dahil olmaya başladı. Cissokho’dan sonra Issam da dün kampa katıldı.

Kamp günlüğü!

Bolu/Termal’de yaz hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor, kondisyon ve güç depolamaya başladı. Günde çift idman temposuna ulaşan sarı kırmızılı takımda yabancı oyuncular da bir bir kampa dahil olmaya başladı. Cissokho’dan sonra Issam da dün kampa katıldı.

03 Temmuz 2018 Salı 13:06
Kamp günlüğü!

Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı kamp ile sürdürüyor. Yoğun bir tempoyla 2018-2019 sezonuna hazırlanan sarı-kırmızılılarda uzun bir sakatlık sürecini geriden bırakan Faslı Issam Chebake de kampa dahil olarak çalışmalara başladı.

Bolu Termal Tesisleri'ndeki kamp çalışmalarında ikinci günü geride bırakan Yeni Malatyaspor, günde çift idman temposuna ulaştı. Sağ bek Issam Chebake’nin de dahil olduğu kampa izinli olan Khalid Boutaib, Godson Azubuike, Michael Pereira, Sincere Seth, Arturo Mina ve Sadio Diallo’nun ise henüz katılmadıkları belirtildi. Yeni sezon için güç depolayan sarı-kırmızılıların, Bolu’da 2 hazırlık müsabakası oynayacağı ifade edildi. Bu arada alt yapıdan 3 futbolcunun da A Takım'la birlikte kamp çalışmalarına dahil edildiği açıklandı. Teknik Direktör Erol Bulut’un raporu doğrultusunda İsmail Baran Karakoç, Hüseyin Ekici ve Ali Muhammed Faruk’un da Bolu'da takımla birlikte çalışmalara katıldığı bildirildi. Kamp kadrosu için seçilen 3 ismin de Malatyalı olmaması dikkat çekerken, kampa davet edilmeyen bazı alt yapı oyuncularının ise hayal kırıklığı yaşadıkları öğrenildi.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporKampIdman
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