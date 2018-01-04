04 Ocak 2018 Perşembe

Kamp eksiklerle başladı

9 günlük izni noktalayan Yeni Malatyaspor, ikinci yarı hazırlıkları için dün Antalya Belek’te toplandı. İlk çalışmaya Mina, Dening ve Dia katılmadı.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:19
Kamp eksiklerle başladı

Süper Lig’de ikinci yarı hazırlıklarına Antalya’da başlayan Yeni Malatyaspor, 15 Ocak’a kadar Belek’te konakladığı otelde çalışacak. Güç ve kondisyon depolayacak olan sarı-kırmızılılar, daha sonra Osmanlıspor ile oynayacağı ikinci yarının ilk maçı için Ankara’ya geçecek. Malatya temsilcisinin kamp boyunca oynayacağı hazırlık maçlarının takvimi de netleşti. Sarı-kırmızılılar 7 ya da 8 Ocak Pazar günü TFF 1. Lig ekibi Giresunspor’la, 10 Ocak Çarşamba günü ise Süper Lig’in lideri M.Başakşehir ile birer hazırlık maçı oynayacak. Kampa izinli olan Arturo Mina, Emanuel Dening ve Issiar Dia’nın dışındaki oyuncuların tamamının katıldığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosunda altyapıdan da 4 isim bulunuyor. Erol Bulut’un raporu doğrultusunda Ferhat Canlı, Abdulsamed Damlu, İsmail Baran ve Hüseyin Ekici’nin kamp çalışmalarında yer alacakları belirtildi.

HABER MERKEZİ

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