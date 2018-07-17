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Kamp değil askeri eğitim!

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Erol Bulut nezaretinde Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Yeni Malatyaspor’da futbolcular deyim yerindeyse askeri eğitimden geçiyor. Fenerbahçe tesislerini adeta kışlaya çeviren Bulut, oyuncuları için özel hazırladığı kamp programıyla sarı-kırmızılı takıma eğitim yaptırıyor. Öte yandan Erol Bulut’un görüşme halinde olunan oyuncuların biran önce kampa katılması konusunda yönetimle görüştüğü öğrenildi.

Kamp değil askeri eğitim!

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Erol Bulut nezaretinde Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Yeni Malatyaspor’da futbolcular deyim yerindeyse askeri eğitimden geçiyor. Fenerbahçe tesislerini adeta kışlaya çeviren Bulut, oyuncuları için özel hazırladığı kamp programıyla sarı-kırmızılı takıma eğitim yaptırıyor. Öte yandan Erol Bulut’un görüşme halinde olunan oyuncuların biran önce kampa katılması konusunda yönetimle görüştüğü öğrenildi.

17 Temmuz 2018 Salı 10:49
Kamp değil askeri eğitim!

Süper Lig temsilcimiz Yeni Malatyaspor’da 3. etap kamp çalışmalarında 4. gün geride kalırken teknik direktör Erol Bulut, futbolcularına nefes aldırmıyor. Askeri eğitimi aratmayan hazırlıkların Düzce’de etkili olan serin havaya ve yağmura rağmen sürdüğü öğrenilirken sarı-kırmızılı takımın günde çift idman yaptığı belirtildi. Öte yandan yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlandıklarını belirten teknik direktör Erol Bulut transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Transfer komitemizin görüşme halinde olduğu oyuncular var ama henüz netleşen bir durum yok. Keşke bu oyuncular en erken şekilde aramıza katılmış olsalardı” dedi.

“VERİMLİ BİR ORTAMDA ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ”

Süper Lig’in yeni sezonuna güçlü başlamak istediklerini kaydeden Bulut, “Bolu kampının ardından çalışmalarımızı Topuk Yaylası'nda sürdürüyoruz. Burası kamp çalışmalarının yapılması için oldukça güzel bir merkez diye düşünüyorum. Her gün çift antrenman temposuyla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Uygulamalı çalışmaların yanı sıra teorik olarak da bazı programları takip ediyoruz. Gerek mevcut futbolcularımız, gerekse de yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte keyifli, verimli bir ortamda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

“SAĞLAM BİR TAKIM OLACAĞIMIZ DÜŞÜNCESİNDEYİM”

Bulut, transferde yeni oyuncuların biran önce kampa katılmasını beklediklerini ifade ederek, “Transfer çalışmalarımız doğrultusunda komitemizin görüşme halinde olduğu oyuncular var ama henüz netleşen bir durum yok. Keşke bu oyuncular en erken şekilde aramıza katılmış olsalardı. Çünkü yeni sezon öncesi bu oyuncuları hazırlamak, uyum süreci gibi önemli faktörler bir takım için oldukça önemli. Yönetimimiz iyi niyetli bir şekilde çalışıyor. Tabii transferde şartların oluşabilmesi için birçok ayağın yerli yerine oturması lazım. Ben gelen oyuncularla birlikte iyi ve sağlam bir takım olacağımız düşüncesindeyim. Umarım Yeni Malatyaspor olarak geçen sezon elde edilen konumun üzerinde çıkarız ve taraftarımızı mutlu ederiz.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 17.07.2018 10:52
Anahtar Kelimeler:
Erol BulutYeni MalatyasporMalatyaBusabah
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