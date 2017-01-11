Ligin ilk yarısını 30 puanla liderin 1 basamak ve puan gerisinde bitiren Yeni Malatyaspor, ikinci yarı da da bu başarılı grafiğini sürdürmek istiyor. Antalya’da 10 gün süren kamp çalışmalarını bugün itibariyle tamamlayan sarı kırmızılı takımda futbolcular ve teknik heyete 1 gün izin verildi. Yarın tekrar Malatya’da toplanarak Sivasspor müsabakası hazırlıklarına başlayacak temsilcimizde Amutu dışında sakat oyuncu bulunmuyor.

TRANSFERDE SON DURUM

Side’de 10 günlük verimli bir kamp geçiren sarı kırmızılı takımın Giresun ile oynanan hazırlık maçındaki görüntüsü futbolseverleri tatmin ederken, kadroya yapılan Sezer ve Ahmet takviyesi de teknik heyetin elini güçlendirecek. Dış transferde santrafor mevki için Akhisar’dan Watze ve Alanyaspor’dan Ayite ile ilgilenen Yeni Malatyaspor, Fas Milli Takım golcüsü Khalid transferinden sürpriz bir şekilde vazgeçti. Son olarak oyuncuyla pazarlık masasına oturan transferi o derece ilerleten yönetim bir anda gözünü Türkiye’deki yabancı santraforlara çevirdi.

Bir yandan transfer görüşmelerini diğer bir yandan ise Sivasspor ile oynayacağı zorlu maçın hazırlığını yapan yönetim, bilet fiyatlarında büyük indirime giderek, tribünleri doldurmanın hesaplarını yapıyor. Cuma akşamından itibaren Malatya’ya gelecek başkan ve yönetim kurulu futbolcu ve teknik heyete moral ve motivasyon desteğini fazlasıyla hissettirecek.

FATİH AVCI