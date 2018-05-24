Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
101090
ALTIN
200.828
DOLAR
4.7878
STERLİN
6.3958
EURO
5.6116

Kamp başvuruları devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen gençlik kampları için 15 Nisan'da başlayan başvuru süresi devam ediyor. Çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dolu kamplara katılabilmek için son başvuru tarihinin ise 15 Temmuz olduğu belirtildi.

Kamp başvuruları devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen gençlik kampları için 15 Nisan'da başlayan başvuru süresi devam ediyor. Çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dolu kamplara katılabilmek için son başvuru tarihinin ise 15 Temmuz olduğu belirtildi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 11:41
Kamp başvuruları devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen “Bir Kardeşlik İklimi” sloganıyla başlatılan gençlik kampları için başvuru süresi devam ediyor. Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dolu kamplara katılabilmeleri için 15 Temmuz tarihine kadar online başvuru yapmaları gerekiyor. Online başvuru yapma imkânı bulunmayan gençlerin gençlik merkezlerine gitmesi halinde bu kişilerin başvurularının da görevlilerce aynı sistem üzerinden yapılacağı ifade edildi. Tamamen ücretsiz olan kamplara katılacakların ulaşım dâhil bütün ihtiyaçları bakanlık tarafından karşılanıyor. Ayrıca, katılımcı gençlerin tamamına, yolculukları ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ve sağlık sigortası yapılarak teminatlar çerçevesinde sağlık hizmeti de verileceği belirtildi. Kız ve erkek dönemlerinin ayrı ayrı yapılacağı kampların bir dönem süresi ise 7 gün olarak ifade edildi. Şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvurması halinde kampa atamaları doğrudan gerçekleştirilecek. Gençlik kamplarına katılacakların kamplara atamaları, Kamp Otomasyon Sistemi üzerinden belirlenecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Kamp başvurularının değerlendirilmesinde; Aile aylık net geliri 1.603 TL’nin altında olanlara, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde takdir belgesi alanlara, Gençlik merkezi üyelerine, Kamplarımıza katılmak amacıyla iki yıl başvurduğu halde kampa gitmeye hak kazanamayanlara, Yaşadığı şehrin köy ve kırsalında ikamet edenlere, kamp atamalarında öncelik tanınacaktır. Bu kapsamda, kampa katılım hakkı kazanan gençlerin belgelerini kesin kayıt esnasında gençlik merkezlerine ibraz etmesi zorunludur. Bu belgeler gençlik merkezlerinde muhafaza edilecektir. Belge ibraz etmeyenlerin başvuruları iptal edilecek, yerine yedek listeden kampçı ataması yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın www.gsb.gov.tr sitesini ziyaret edebilecekler.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Gençlik KamplarıKamp Başvuruları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
yeni Sezondaki Hedef
yeni Sezondaki Hedef
Gilberto yuvaya dönüyor
Gilberto yuvaya dönüyor
En skorer Khalid!
En skorer Khalid!

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim