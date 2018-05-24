Kamp başvuruları devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen “Bir Kardeşlik İklimi” sloganıyla başlatılan gençlik kampları için başvuru süresi devam ediyor. Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dolu kamplara katılabilmeleri için 15 Temmuz tarihine kadar online başvuru yapmaları gerekiyor. Online başvuru yapma imkânı bulunmayan gençlerin gençlik merkezlerine gitmesi halinde bu kişilerin başvurularının da görevlilerce aynı sistem üzerinden yapılacağı ifade edildi. Tamamen ücretsiz olan kamplara katılacakların ulaşım dâhil bütün ihtiyaçları bakanlık tarafından karşılanıyor. Ayrıca, katılımcı gençlerin tamamına, yolculukları ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ve sağlık sigortası yapılarak teminatlar çerçevesinde sağlık hizmeti de verileceği belirtildi. Kız ve erkek dönemlerinin ayrı ayrı yapılacağı kampların bir dönem süresi ise 7 gün olarak ifade edildi. Şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvurması halinde kampa atamaları doğrudan gerçekleştirilecek. Gençlik kamplarına katılacakların kamplara atamaları, Kamp Otomasyon Sistemi üzerinden belirlenecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Kamp başvurularının değerlendirilmesinde; Aile aylık net geliri 1.603 TL’nin altında olanlara, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde takdir belgesi alanlara, Gençlik merkezi üyelerine, Kamplarımıza katılmak amacıyla iki yıl başvurduğu halde kampa gitmeye hak kazanamayanlara, Yaşadığı şehrin köy ve kırsalında ikamet edenlere, kamp atamalarında öncelik tanınacaktır. Bu kapsamda, kampa katılım hakkı kazanan gençlerin belgelerini kesin kayıt esnasında gençlik merkezlerine ibraz etmesi zorunludur. Bu belgeler gençlik merkezlerinde muhafaza edilecektir. Belge ibraz etmeyenlerin başvuruları iptal edilecek, yerine yedek listeden kampçı ataması yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın www.gsb.gov.tr sitesini ziyaret edebilecekler.