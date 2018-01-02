02 Ocak 2018 Salı

Kamp başlıyor!

Süper Lig’de ilk yarının bitiminin ardından 9 günlük izne ayrılan Yeni Malatyaspor, yarın Antalya Belek’te toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.

02 Ocak 2018 Salı 13:40
Kamp başlıyor!

Sarı kırmızılı takımda kamp kadrosunun henüz netleşmediği belirtilirken, kadroda düşünülmeyen oyuncularla ise bir görüşme gerçekleştirileceği ifade edildi. Ligin ilk yarısını 22 puanla 10. sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, devre arası kampı için çarşamba günü Antalya’da toplanacak. Transferde henüz hiçbir oyuncuyla resmi olarak anlaşmayan Malatya ekibi, kadrosundaki birkaç isimle yolları ayırdıktan sonra oyuncu almayı planlıyor. Sarı kırmızılı takım Nacer Barazite, Fabıan Farnolle, Issıar Dia ve Sadio Diallo ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

“GÖNDERMEDEN ALAMAYIZ”
Çarşamba günü başlayacak kamp çalışmaları ve transferdeki son durumla ilgili açıklamada bulunan takımı sportif direktörü Ali Ravcı, iyi bir kamp döneminin ardından ligin ikinci yarısına iyi başlamak istediklerini söyledi. Takım olarak ligin ikinci yarısında başarılı bir grafik sergilediklerini belirten Ravcı, “İkinci yarı hazırlıkları için Çarşamba günü Antalya Belek’te toplanacağız. Umarım bizim için hayırlı bir ikinci yarı olur. Amacımız kamp boyunca takıma takviye edeceğimiz yeni oyuncularla birlikte iyi bir hazırlık dönemi geçirmek. Transferde ise çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi eksikliğini hissettiğimiz bölgeler var. Bu bölgelere mutlak surette oyuncular alacağız. Tabi önce göndermeyi düşündüğümüz oyuncularla yolları ayırmalıyız. Oyuncu alabilmemiz için kadroda eksilmeye gitmemiz lazım. Bunu da kamp öncesi görüşüp halledeceğiz” diye konuştu.

İHA

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