01 Temmuz 2017 Cumartesi

Kamp başlıyor!

Süper Lig hazırlıklarına başlamak için bugün akşam saatlerinde Bolu’da toplanacak Yeni Malatyaspor’da 26 kişilik kamp kadrosunda kimlerin yer aldığı öğrenildi. Yarın sabah çalışmasıyla top başı yapacak sarı kırmızılı takımda yeni transferlerin de İstanbul’a geldiği belirtildi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:13
Kamp başlıyor!

  Yeni Malatyaspor 2017 – 2018 futbol sezonu için yeni dönem kamp çalışmalarına resmen yarın başlayacak. Bugün Tolu/Termal’de toplanacak sarı kırmızılı takımda 27 kişilik kamp kadrosuna kimlerin katılacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezondan Diabang Dialiba, Pereira, Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Murat Akça, Murat Yıldırım, Rahman Buğra, Ferhat Kiraz, Mehmet Sak, Azubuike, Mba, Hakan Canbazoğlu, Eren Tozlu ve Abdulsamet Damlu kampa davet edildi.

Yeni transferler, Khalide Boutalip, Sincere, Chebake İssam, Fabian Emanuel, Issiar Dia, Ali Dere ve Dening’e kampın yapılacağı yer hakkında bilgi verilerek, oyuncular Bolu’ya çağrıldı. Eni Malatyspor alt yapısında yetişen ve farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Burak Kavlak, Ferhat Canlı, Fatih Gürden, Furkan Yiğit, Furkan Pekşen ve Taylan Ökke de kampa dahil edildi. Toplamda 27 kişiyle başlayacak kamp teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın istediği doğrultusunda sayıca azaltılacak ya da çoğaltılacak. Özellikle geçen sezondan kalan ve yönetimin transferleri konusunda eleme yapacağı öğrenilen Sağlam’ın 2. Etap kampına kadar bu sayıyı 17-18 oyuncuya düşürmesi bekleniyor.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 01 Temmuz 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Haziran 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya