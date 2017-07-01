Yeni Malatyaspor 2017 – 2018 futbol sezonu için yeni dönem kamp çalışmalarına resmen yarın başlayacak. Bugün Tolu/Termal’de toplanacak sarı kırmızılı takımda 27 kişilik kamp kadrosuna kimlerin katılacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezondan Diabang Dialiba, Pereira, Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Murat Akça, Murat Yıldırım, Rahman Buğra, Ferhat Kiraz, Mehmet Sak, Azubuike, Mba, Hakan Canbazoğlu, Eren Tozlu ve Abdulsamet Damlu kampa davet edildi.

Yeni transferler, Khalide Boutalip, Sincere, Chebake İssam, Fabian Emanuel, Issiar Dia, Ali Dere ve Dening’e kampın yapılacağı yer hakkında bilgi verilerek, oyuncular Bolu’ya çağrıldı. Eni Malatyspor alt yapısında yetişen ve farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Burak Kavlak, Ferhat Canlı, Fatih Gürden, Furkan Yiğit, Furkan Pekşen ve Taylan Ökke de kampa dahil edildi. Toplamda 27 kişiyle başlayacak kamp teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın istediği doğrultusunda sayıca azaltılacak ya da çoğaltılacak. Özellikle geçen sezondan kalan ve yönetimin transferleri konusunda eleme yapacağı öğrenilen Sağlam’ın 2. Etap kampına kadar bu sayıyı 17-18 oyuncuya düşürmesi bekleniyor.

FATİH AVCI