02 Ocak 2017 Pazartesi

Kamp başlıyor!

8 günlük devre arası izni bugün biten Yeni Malatyaspor bugün Antalya/Side’de toplanıyor. 10 gün sürecek kampa takımdan gönderilen Ahmet Burak, Sinan Özkan, Erkan Sekman dışında tüm oyuncular katılacak.

02 Ocak 2017 Pazartesi 10:21
Kamp başlıyor!

TFF 1. Lig’de ikinci yarı hazırlıklarına bugünden itibaren başlayacak olan Yeni Malatyaspor’da futbolculara verilen 8 günlük izin bugün sona erdi. Antalya/Side’de 10 günlük tek etaplı bir kamp dönemi geçirecek sarı kırmızılı temsilcimiz konaklayacağı otelde bu akşam toplanarak ilk çalışmasına çıkacak.

5 OYUNCU GİDECEK 5 OYUNCU GELECEK

Takımdan gönderilen Erkan Sekman, Ahmet Burak Solakel ve Sinan Özkan dışında tüm futbolcular Side kampında olacak. Yabancı futbolcularla önceden görüşerek, kampın başından itibaren Antalya’da olmaları istenirken, takımdan kiralık gönderilecek, Burak, Rahman Buğra, Semih gibi gençler de Antalya’da olacak. Kampın süresi kısıtlı olduğundan denenmeye hiçbir oyuncu alınmayacak. Bu akşam tek, yarından itibaren çift idman temposuyla çalışacak Yeni Malatyaspor, 15 Ocak 2017’de sahasında karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını da burada yapacak. Tek hazırlık maçı oynayacak sarı kırmızılılar 13 Ocak’ta Malatya’ya dönerek, kendi tesislerinde çalışacak. 

FATİH AVCI
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