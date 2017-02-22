22 Şubat 2017 Çarşamba

Kalesinde güven veren Ertaç sözleriyle de güven aşıladı:“Malatya’nın hayalini gerçekleştireceğiz”

Yeni Malatyaspor kalesini korumaya başladıktan sonra adeta sihirli kurtarışlara imza atan Ertaç Özbir, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısındaki performansını ve takımın şampiyonluk şansını yorumladı.

22 Şubat 2017 Çarşamba 14:03
Kalesinde güven veren Ertaç sözleriyle de güven aşıladı:“Malatya’nın hayalini gerçekleştireceğiz”

  Tecrübeli kaleci Ertaç Özbir, Gaziantep Bş. Bld. Spor maçında sadece kendisinin değil tüm takımın etkili bir performans ortaya koyduğunu söyledi. Maçında son dakikasında gelen goller için, “Futbolun güzelliği burada” diyerek, bir anda her şeyin değişebileceğini vurguladı.

“ŞAMPİYONLUĞU EN ÇOK BİZ İSTİYORUZ”
  Daha çok isteyen takımın şampiyon olacağını belirten Ertaç, “Futbolun güzelliği de burada. Bir anda yiyebiliyorsunuz, bir anda atabiliyorsunuz. Golün son dakikada gelmesi bizim açımızdan ayrıca mutluluk verici bir olay oldu. Maç bizim için çok öneliydi ve bunun da bilincindeydik. Onunda stresi vardı az olsa. Bunun da altından başarıyla kalktığımız için çok mutluyuz. Puanlar birbirine çok yakın durumda. Burada daha çok isteyen, daha çok Süper Lig'i hedefleyen takım çıkacaktır. İçlerinden belki de en fazla biz istiyoruz. Çünkü Malatya’nın uzun yıllardır bir hevesi var. Biz de buraya bunu başarmaya geldik. Hem oyuncular olsun, hem teknik heyet olsun biz yolda çalışıp, sezon sonu inşallah kupayı almak istiyoruz” diye konuştu.

FATİH AVCI
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