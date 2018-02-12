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“KALECİMİZ GÜNÜNDEYDİ”

Malatya deplasmanından 1 puanla dönen Kasımpaşa kalecisi Ramazan’a dua ediyor. Konuk takımın teknik direktörü Kemal Özdeş yaptığı açıklamada Malatyaspor’un baskı kurduğu dakikalardan kalecilerinin başarılı performansıyla kurtulduklarını söyledi.

“KALECİMİZ GÜNÜNDEYDİ”

Malatya deplasmanından 1 puanla dönen Kasımpaşa kalecisi Ramazan’a dua ediyor. Konuk takımın teknik direktörü Kemal Özdeş yaptığı açıklamada Malatyaspor’un baskı kurduğu dakikalardan kalecilerinin başarılı performansıyla kurtulduklarını söyledi.

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 12:13
“KALECİMİZ GÜNÜNDEYDİ”

1 – 1 eşitlikte sona eren Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş Malatyaspor’un iyi bir takım ve zor bir deplasman olduğunu söyledi. Özdeş, “Rakibimiz bundan önceki maçlarda oynadığı disiplinle oynadı. Bizim de pozisyon bulabilmek için doğru oynamamız, sahayı doğru kullanmamız ve doğru tercihler yapmamız gerekiyordu. Ancak maçın da başında kalemizde golü gördük ve 1-0 geride başladık. Golü yedikten sonra sahayı ve topu doğru kullanarak iyi oynadık ama fazla üretken olamadık. 2. yarının başında rakibimiz ciddi baskı kurdu ve pozisyonlar buldu. Kalecimiz günündeydi bu yüzden gol yemedik. Son 15 dakikada rakibimizin gardı düştü bunu değerlendirmemiz gerekiyordu ancak son andaki tercihlerimiz gol atmamızı engelledi. Alınan 1 puan doğal. Önümüzdeki Galatasaray maçında puan ya da puanlar almak istiyoruz. Rakibimiz, kutluyorum, güzel bir takım kurmuşlar” diye konuştu.busabahmalatya.com 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Malatya DeplasmanıKasımpaşa Kaleci
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