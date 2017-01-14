Yeni Malatyaspor kendi sahasında baştan sona üstün oynadığı maçta rakibi Sivasspor ile 0 - 0 berabere kaldı.
14 Ocak 2017 Cumartesi 15:09
Yeni Malatyaspor 0 - 0 Sivasspor TFF 1. Ligde ikinci yarının ilk maçında kendi sahasında Sivasspor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor baştan sona üstün oynadığı maçta rakibi ile 0 - 0 berabere kaldı. Her iki takımın kalecileri yaptıkları müthiş kurtarışlarla maça damga vurdu...
Maçtan dakikalar
28. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Sedat Ağçay'ın uzaktan vurduğu sert şutta meşin yuvarlağı kaleci parmak ucuyla kornere çeldi.
33. dakikada Burhan Eşer’in ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Galip'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
80. dakikada Ergin Keleş’in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Gkekas topu auta gönderdi.
Stat: Malatya İnönü Stadyumu
Hakemler:Kutluhan Bilgiç xx, Volkan Narinç xx, İlker Takpak xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx,Caner Arıcı xx, Sedat Ağçay xx, Mehmet Sak xx, Pereira xx (Ahmet Aras dk. 72 x), İrfan x, Eren Tozlu xx, Azubuike xxx, Sadık xx, Dialiba x (Mba dk. 37 x), Murat Akça xx (Yiğitcan dk. 41 x)
Yedekler: Hakan, Amutu, Sezer, Rahman Buğra
Teknik Direktör: İrfan Buz
Sivaspor: Ali Şaşal xxx, Yiğit İncedemir x (Kerim dk. 68 x), Galip xx, Leandro x, İbrahim xx, Ahmet Cebe xx, Burhan x, Ergin x (Gekas dk. 59 x), Hakan Arslan xx, Dejan Kelhar x (Hasan dk. 46 x), Ziya Erdal xx
Yedekler: Tolgahan, Gökhan Süzen, Adem, Rıdvan Şimşek
Teknik Direktör:Mesut Bakkal
Kırmızı kart: Hakan Arslan (dk. 82) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Pereira, Eren (Yeni Malatyaspor), Galip, Hakan Arslan, Kerim (Sivaspor)
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