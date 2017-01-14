Yeni Malatyaspor 0 - 0 Sivasspor TFF 1. Ligde ikinci yarının ilk maçında kendi sahasında Sivasspor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor baştan sona üstün oynadığı maçta rakibi ile 0 - 0 berabere kaldı. Her iki takımın kalecileri yaptıkları müthiş kurtarışlarla maça damga vurdu...





Maçtan dakikalar

28. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Sedat Ağçay'ın uzaktan vurduğu sert şutta meşin yuvarlağı kaleci parmak ucuyla kornere çeldi.

33. dakikada Burhan Eşer’in ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Galip'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

80. dakikada Ergin Keleş’in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Gkekas topu auta gönderdi.





Stat: Malatya İnönü Stadyumu

Hakemler:Kutluhan Bilgiç xx, Volkan Narinç xx, İlker Takpak xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx,Caner Arıcı xx, Sedat Ağçay xx, Mehmet Sak xx, Pereira xx (Ahmet Aras dk. 72 x), İrfan x, Eren Tozlu xx, Azubuike xxx, Sadık xx, Dialiba x (Mba dk. 37 x), Murat Akça xx (Yiğitcan dk. 41 x)

Yedekler: Hakan, Amutu, Sezer, Rahman Buğra

Teknik Direktör: İrfan Buz

Sivaspor: Ali Şaşal xxx, Yiğit İncedemir x (Kerim dk. 68 x), Galip xx, Leandro x, İbrahim xx, Ahmet Cebe xx, Burhan x, Ergin x (Gekas dk. 59 x), Hakan Arslan xx, Dejan Kelhar x (Hasan dk. 46 x), Ziya Erdal xx

Yedekler: Tolgahan, Gökhan Süzen, Adem, Rıdvan Şimşek

Teknik Direktör:Mesut Bakkal

Kırmızı kart: Hakan Arslan (dk. 82) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Pereira, Eren (Yeni Malatyaspor), Galip, Hakan Arslan, Kerim (Sivaspor)

FATİH AVCI