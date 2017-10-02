Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Cemal Akdemir 'Ak Parti olarak biz vizyonumuz ve misyonumuz gereği, Kale halkının daha güzel hizmetleri hak ettiğine inanıyoruz' dedi. Kale Belediyesi tarafından Bent Mahallesi'nde yapımı devam eden Halı Saha'da sona gelindi. Belediye Başkanı Cemal Akdemir çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Akdemir "Halı sahamız çalışmalar sonunda tamamlanmıştır. Yeni yeşil sahanın top koşturacak vatandaşlara hayırlı olmasını diliyorum. Daha nice güzel yeniliklere adım atacağımıza inanıyorum. AK Parti olarak biz vizyonumuz ve misyonumuz gereği, Kale halkının daha güzel hizmetleri hak ettiğine inanıyoruz" diye konuştu.

İHA