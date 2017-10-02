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Kale İlçesi halı sahaya kavuştu

Malatya'nın Kale Belediyesi tarafından Bent Mahallesinde yeni halı saha yapıldı.

29 Eylül 2017 Cuma 11:41
Kale İlçesi halı sahaya kavuştu

  Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Cemal Akdemir 'Ak Parti olarak biz vizyonumuz ve misyonumuz gereği, Kale halkının daha güzel hizmetleri hak ettiğine inanıyoruz' dedi. Kale Belediyesi tarafından Bent Mahallesi'nde yapımı devam eden Halı Saha'da sona gelindi. Belediye Başkanı Cemal Akdemir çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Akdemir "Halı sahamız çalışmalar sonunda tamamlanmıştır. Yeni yeşil sahanın top koşturacak vatandaşlara hayırlı olmasını diliyorum. Daha nice güzel yeniliklere adım atacağımıza inanıyorum. AK Parti olarak biz vizyonumuz ve misyonumuz gereği, Kale halkının daha güzel hizmetleri hak ettiğine inanıyoruz" diye konuştu.

İHA
Anahtar Kelimeler: Belediye Başkanı Cemal AkdemirBusabah

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