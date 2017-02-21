21 Şubat 2017 Salı

Kaldırım küme düştü

Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde küme düşen ilk takım belli oldu. Ligde bitime 2 hafta kala 4 puanda kalan Kaldırımgücü bir alt kümeye düştü.

21 Şubat 2017 Salı 16:25
Kaldırım küme düştü

  Pazar günü oynanan müsabakaların ardından Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 12. hafta sona erdi. Ligi'nde oynanan 12.haftada Adafı Kartalspor'a 8-0'lık farklı skorla kaybeden Kaldırımgücü, 1. Amatör kümeden alt lige düşen ilk takım oldu. Önümüzdeki sezon 2. Amatör’den devam edecek Battalgazi temsilcisi, birçok oyuncusunu da başka takımlara gönderdi.

DEMİRSPOR SÜRPRİZ YAPTI
  1966 Malatya Gençlikspor ise bitime 2 hafta kala play-off’lara kalmayı garantiledi. Haftanın maçında futbola güçlü yatırım yapan Arguvan Belediyespor ile Demirspor karşı karşıya geldi. Rakibini 1 – 0 ile geçen Demirspor, puanını 25’e çıkararak, Arguvan’ı 2. Basamaktan indirip, play off için umutlandı. 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’ne oynanan 12.hafta maçlarında alınan toplu sonuçlar şöyle oldu: "Malatya Sanayispor: 1 - Hekimhan Belediye Girmanspor: 0, Akçadağspor: 1 - Telekomspor:4, Demirsporspor: 1 - Arguvanspor: 0, Doğanşehir Belediyespor: 3 - Malatyaspor: 2, 1966 Malatya Gençlikspor: 5 - Battalgazi Belediyespor:2, 1932 Malatyagücü: 2 - Orduzuspor:1."

MEHMET KIROĞLAN
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