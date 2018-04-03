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KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK...

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 25 Şubat’ta Arapgir İlçe Stadı’nda oynanırken yarıda kalan Arapgirspor-Çatyol Belediyespor karşılaşmasının yarım kaldığı yerden devam etmesine karar verildi.

KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK...

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 25 Şubat’ta Arapgir İlçe Stadı’nda oynanırken yarıda kalan Arapgirspor-Çatyol Belediyespor karşılaşmasının yarım kaldığı yerden devam etmesine karar verildi.

03 Nisan 2018 Salı 12:44
KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 25Şubat’ta Arapgir İlçe Stadı’nda oynanan ve yarıda kalan Arapgirspor-Çatyol Belediyespor ile ilgili kararını açıkladı. TFF yönetim kurulunun 30 Mart’ta gerçekleştirdiği 80 sayılı toplantısında karşılaşmanın yarım kaldığı yerden devamı kararlaştırıldı.

TFF yönetim kurulunun aldığı karar şöyle: “25 Şubat’ta Arapgir İlçe Stadı’nda Arapgirspor-Çatyol Belediyespor takımları arasında oynanan Malatya 2.Amatör Küme müsabakası 1-0 Çatyol Belediyespor takımının üstünlüğüyle devam ederken, müsabakanın ilk yarısının bitiminde güvenliğin yeterli olmadığı gerekçesiyle müsabaka hakem tarafından tatil edilmiştir. Futbol Müsabaka Talimatının 20.maddesinin 1.fıkrasında “TFF, 19.maddede belirtilen hallerin dışında ortaya çıkan zorlayıcı sebepler dolayısıyla müsabakanın yarıda kalması halinde ise yarıda kalan müsabakanın başka bir günde yarım kaldığı andaki şartlarda tamamlanmasına, yeniden oynanmasına veya müsabakanın yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil edilmesine karar verilir” hükmü çerçevesinde, müsabakanın yarım kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına karar verilmiştir.” denildi.

Karşılaşma Arapgir'de aynı şartlarda oynanacağı açıklanırken, maçı yöneten hakemin ceza alıp almayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Yarıda kalan ve kaldığı yerden oynanacak olan karşılaşmanın ne zaman oynanacağına Futbol İl Tertip Komitesi verecek.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ArapgirArapgir İlçe StadıArapgirspor-Çatyol Belediyespor
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