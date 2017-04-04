TFF 1. Lig’de haftalar bir biri erir, 34 haftanın artık sonu görünürken değişmeyen tek şey Yeni Malatyaspor’un liderliği oldu. Şampiyonluk yolunda sezon başından beri devraldığı liderliği sadece birkaç hafta emaneten diğer takımlara bırakan kaplanlar, ligin ikinci yarısında adeta turbo taktı. Sezon başında favori gösterilen, Sivasspor’a 7, Eskişehirspor’a 8 ve Göztepe’ye 10 puan fark atan sarı kırmızılılar üstüne üstlük bu süreçte kendi evini de kullanamadı.

ŞAMPİYONLUK DAHA ERKEN GELEBİLİR

Kimi zaman Antalya’da kamp yapıp İstanbul’da maç oynayan temsilcimiz, Malatya’da hazırlanıp, Manisa deplasmanına gitti. Derbiyi kendi memleketinden uzakta oynayan Yeni Malatyaspor’un bu çileli yürüyüşü başarı dolu hikâyesini de beraberinde getirdi. Elazığ derbisinde oynadığı futbolla adeta Süper Lig’e hazırız görüntüsü veren Yeni Malatyaspor, taraftarını da şampiyonluğa inandırmış oldu. Kalan 8 hafta öncesi Süper Lig için geri sayıma geçen Malatyalılar, şafaklarında bugün 44. güne geldi. Malatya plakası yapan sarı kırmızılılar 21 Mayıs’ta sona erecek ligde yarış başa baş giderse 44 gün daha beklemek zorunda.

SIRADA ÜMRANİYE VAR!

Şayet Yeni Malatyaspor bu başarılı grafiğini kalan haftalarda da sürdürürse, şampiyonluk beklenenden daha kısa sürede gelebilecek. Eskişehirspor maçıyla yeniden Malatya’ya dönecek sarı kırmızılı ekibimizde, şimdiki hedef Ümraniye deplasmanından kayıpsız dönmek. Futbolcular ve teknik heyet şampiyonluk yarışını önceden garantilemenin hesabını yaparken, sarı kırmızılı yönetim de futbolcuların ödemelerini gününde yaparak, en ufak bir motivasyon kaybı yaşanmasını istemiyor.

FATİH AVCI