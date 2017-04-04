04 Nisan 2017 Salı

KALDI 44 GÜN!

Süper Lig yolunda engelleri bir bir aşan, İstanbul, Manisa, Elazığ demeden, kolay-zor, içeri-dışarı farketmeksizin önüne geleni deviren Yeni Malatyaspor’un son kurbanı Elazığspor oldu. 53 puanla şampiyonluk için büyük bir avantaj yakalayan sarı kırmızılı temsilcimiz, 21 Mayıs’ta sona erecek TFF 1. Lig’de artık geri sayıma geçti. Son 8 haftası oynanacak ligde, Süper Lig için adeta şafak sayan Malatyalılar bugün ‘plaka’ diyerek, gözlerini sıradaki Ümraniyaspor maçına çevirdi.

04 Nisan 2017 Salı 11:55
KALDI 44 GÜN!

  TFF 1. Lig’de haftalar bir biri erir, 34 haftanın artık sonu görünürken değişmeyen tek şey Yeni Malatyaspor’un liderliği oldu. Şampiyonluk yolunda sezon başından beri devraldığı liderliği sadece birkaç hafta emaneten diğer takımlara bırakan kaplanlar, ligin ikinci yarısında adeta turbo taktı. Sezon başında favori gösterilen, Sivasspor’a 7, Eskişehirspor’a 8 ve Göztepe’ye 10 puan fark atan sarı kırmızılılar üstüne üstlük bu süreçte kendi evini de kullanamadı.

ŞAMPİYONLUK DAHA ERKEN GELEBİLİR
  Kimi zaman Antalya’da kamp yapıp İstanbul’da maç oynayan temsilcimiz, Malatya’da hazırlanıp, Manisa deplasmanına gitti. Derbiyi kendi memleketinden uzakta oynayan Yeni Malatyaspor’un bu çileli yürüyüşü başarı dolu hikâyesini de beraberinde getirdi. Elazığ derbisinde oynadığı futbolla adeta Süper Lig’e hazırız görüntüsü veren Yeni Malatyaspor, taraftarını da şampiyonluğa inandırmış oldu. Kalan 8 hafta öncesi Süper Lig için geri sayıma geçen Malatyalılar, şafaklarında bugün 44. güne geldi. Malatya plakası yapan sarı kırmızılılar 21 Mayıs’ta sona erecek ligde yarış başa baş giderse 44 gün daha beklemek zorunda.

SIRADA ÜMRANİYE VAR!
  Şayet Yeni Malatyaspor bu başarılı grafiğini kalan haftalarda da sürdürürse, şampiyonluk beklenenden daha kısa sürede gelebilecek. Eskişehirspor maçıyla yeniden Malatya’ya dönecek sarı kırmızılı ekibimizde, şimdiki hedef Ümraniye deplasmanından kayıpsız dönmek. Futbolcular ve teknik heyet şampiyonluk yarışını önceden garantilemenin hesabını yaparken, sarı kırmızılı yönetim de futbolcuların ödemelerini gününde yaparak, en ufak bir motivasyon kaybı yaşanmasını istemiyor. 

FATİH AVCI
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