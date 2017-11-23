Yeni Malatyaspor’lu futbolcular Beşiktaş maçı öncesi kulüp tarafından özel bir restoranda verilen kahvaltıda moral depoladılar. Cumartesi günü oynanacak zorlu Beşiktaş maçı öncesi hem stres atmak, hem de moral depolamak için bir kahvaltı organizasyonu yaptıklarını belirten Kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı, takımda bir aile ortamının olduğuna dikkat çekti. Sarı-kırmızılı takımda Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş maçının hazırlıkları sürerken, kulüp bu zorlu müsabaka öncesi futbolculara özel bir restoranda kahvaltı organizasyonu düzenledi.



“KÜÇÜK BİR KAHVALTI ORGANİZASYONU DÜZENLEDİK”

Kahvaltı organizasyonlarını ara ara kulüp olarak düzenlediklerini belirten Kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı, “Takımımızda sezon başından beri arkadaşlık ortamı çok iyi düzeyde. Aile ortamı var. Futbolcularımız antrenmanların dışında da birbirleriyle zaman geçirme alışkanları edinmiş durumdalar. Tabii bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Bu hafta oynayacağımız zorlu Beşiktaş maçı öncesi küçük bir kahvaltı organizasyonu düzenledik. Aslında sık sık yaptığımız bir uygulama. Oyuncularımızdan bu yönde talepler geldikçe, farklı organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Bugün de özel bir restoranda kahvaltıda bir araya geldik” diye konuştu.

HABER MERKEZİ