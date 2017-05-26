Süper Lig’e yükselmesine karşın bu başarıyı camianın tüm unsurlarıyla doyasıya yaşayan Yeni Malatyaspor’daki Bandırma maçıyla başlayan gerginlikler sürüyor. Sarı kırmızılı takımın başına 2015 yılında Yücel İldiz’den boşalan teknik direktörlük koltuğu için gelen İrfan Buz, 2 yıldır çalıştığı yardımcılarıyla yollarını ayırma kararı aldı. Bu karar dün kamuoyunda Sivasspor maçından sonra yaşanan bir ayrılık gibi gösterilse de gerçeğin o olmadığı öğrenildi.

HERŞEY 2 – 1’LİK ESKİŞEHİR MAĞLUBİYETİYLE BAŞLADI

İrfan Buz’un olmadığı idmanlarda takımın başında olan, tüm fiziksel yüklemelerde ve kamp programlarında yapılan antrenmanların hazırlayıcısı olan, teknik ve taktik anlamda yedek kulübesinde sürekli İrfan Buz ile oyuna kenar müdahalelerde bulunan Zafer Hızarcı’nın ani bir kararla Buz’un ekibinden gönderilmesi kafaları karıştırdı. Ayrılığın fitilini ise 2 – 1’lik kaybedilen Eskişehirspor maçı sonrası antrenmanda yaşanan bir olayın ateşlediği ifade edildi. Taktik antrenmanda Zafer Hızarcı’nın teknik direktör İrfan Buz ile bir konuda ters düşmesi ve Buz’un yardımcısı ve kardeşi Erkan Buz’un da ağabeyinden yana taraf olmasıyla teknik heyetin içinde bir kriz yaşandığı ortaya çıktı.

BAŞARIYI PAYLAŞAMADILAR MI?

Zafer Hızarcı ve Engin Özdemir’i göndermek için Sivasspor maçıyla birlikte sezon sonunun gelmesini bekleyen İrfan Buz’un aldığı kararı birkaç cümleyle yardımcılarına açıkladığı öğrenildi. Daha önce Bursaspor ve Gençlerbirliği’nde de farklı yardımcılarla çalışan Buz, önümüzdeki dönem yeni bir ekip kuracak. Yeni Malatyaspor olsun ya da olmasın farklı takımlarda çalışsa bile bu ikiliyle çalışmak istemediği öğrenilen İrfan Buz henüz kendi geleceğiyle ilgili de karar aşamasında. Öte yandan İrfan Buz’un daha Süper Lig başarısının üzerinden 24 saat bile geçmeden yardımcılarıyla yolları ayırması spor camiasında başarının paylaşılamaması olarak yorumlandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ