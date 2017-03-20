Gündüz yaptığı açıklamada, “Yeni Malatyaspor - Şanlıurfaspor karşılaşmasında haksız yere kırmızı kart gören oyuncumuz Osman Fırat’ a PFDK’ nın vermiş olduğu 3 maçlık cezanın itirazını pazartesi günü görüntülü olarak yapacağız. Konuyla ilgili olarak Tahkim Kuruluna itirazımızı gerçekleştirdik. Tahkim Kurulundan çıkacak sonuçtan sonra gerekli basın açıklamasını yapacağız. Kulübümüz bu cezaların ölçüsüz olduğunu ve adalet kavramını sarstığını düşünmektedir. Konunun takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” İfadelerini kullandı.
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