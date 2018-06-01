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"Kadroya yıldız oyuncular değil..."

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, transferde yıldız oyuncuları değil, ekip anlayışı içinde olan oyuncuları tercih edeceklerini belirterek, Sosa için kendilerine gelen resmi bir transfer teklifinin bulunmadığını söyledi.

"Kadroya yıldız oyuncular değil..."

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, transferde yıldız oyuncuları değil, ekip anlayışı içinde olan oyuncuları tercih edeceklerini belirterek, Sosa için kendilerine gelen resmi bir transfer teklifinin bulunmadığını söyledi.

01 Haziran 2018 Cuma 11:29
"Kadroya yıldız oyuncular değil..."

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın gelecek sezon yardımcılıklarını yapacağı isimlerle sözleşme imzaladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde düzenlenen törende Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman da hazır bulundu. Karaman'ın yardımcılıklarını yapacak olan Hüseyin Çimşir, Metin Aktaş, Timur Atalay, Olcay Mülazımoğlu ve Ümit İnal kendilerini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, yeni bir yapılanma dönemine girdiklerini belirterek, "Kongre sonrasında yapılan tüm çalışmalar gelecekle ilgili düzenlemelerdi. Teknik kadro ile ilgili göreve getirilen sevgili hocamızı Ünal Karaman önderliğinde yaptığı çalışmalar sonucu A Takımın teknik kadrosunu da düzenlemeye çalışıyoruz. Burada bulunan isimlere katılacak isimler de var. İnşallah bu dönemde Trabzonspor için çok faydalı işler yapacaklar. Futbolda artık geçmişte olduğu gibi bir teknik adam, bir yardımcı ve bir de kaleci antrenörü değil, birçok yardımcı ekibe de ihtiyaç var. Bunların birçoğu keyfi değil, mecburi bir yapı. Bütün kulüplerin uymak zorunda olduğu kadrolar. İnşallah çok huzurlu ve başarılı çalışmalar yapacaklar" dedi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
TransferTrabzonspor
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