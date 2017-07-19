19 Temmuz 2017 Çarşamba

“Kadromuz bu kampta şekillenecek”

İkinci etap kampına başlayan Yeni Malatyaspor’da sportif direktör Ali Ravcı, 13 günlük çalışma sürecinde kadrolarının büyük ölçüde şekilleneceğini söyledi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:59
“Kadromuz bu kampta şekillenecek”

  Sarı kırmızılı takımın sportif direktörü Ali Ravcı yaptığı açıklamada, 13 gün sürecek ikinci etap kampında kadronun büyük ölçüde şekilleneceğini söyledi. Ravcı, ilk etapta daha çok eski oyuncular ve alt yapı oyuncularıyla yola çıktıklarını belirterek, “Bu 13 günlük sürecek ikinci etapta gelecek sezonun şablonu ortaya çıkacaktır. Hocamız, kadro oluşumuna ve taktik anlamda çalışmalara daha fazla eğilecek. Ligin başlamasına az bir süre kala yapacağımız diğer transferlerle kadromuzu güçlendirip en kısa sürede lige hazır hale geleceğiz. Yeni transferlerimizin gelmesiyle kadromuz yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor." diye konuştu.

MEHMET KIROĞLAN
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