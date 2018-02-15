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KADRO YİNE DEĞİŞİYOR!

Süper Lig’de ikinci yarıda oynadığı 4 maçta ideal kadrosuna bir türlü kavuşamayan Yeni Malatyaspor’da ilk 11 bu hafta da değişecek. Cezalı Chabeke ve Mina’nın yerini bu kez Doria ve Rahman ile doldurmaya hazırlanan Erol Bulut, hücumda ise Khalid’den gelecek haberlere göre karar verecek.

KADRO YİNE DEĞİŞİYOR!

Süper Lig’de ikinci yarıda oynadığı 4 maçta ideal kadrosuna bir türlü kavuşamayan Yeni Malatyaspor’da ilk 11 bu hafta da değişecek. Cezalı Chabeke ve Mina’nın yerini bu kez Doria ve Rahman ile doldurmaya hazırlanan Erol Bulut, hücumda ise Khalid’den gelecek haberlere göre karar verecek.

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 12:00
KADRO YİNE DEĞİŞİYOR!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynanacak Bursaspor maçının hazırlıkları sürdüren Yeni Malatyaspor’da eksik mevkiler için arayışlar da devam ediyor. Erol Bulut gerçekleştirilen antrenmanlarda farklı isimleri farklı görev yerlerinde denerken, muhtemel kadroya yeni isimler dahil etmeyi planlıyor. Geçen hafta yaşadığı sakatlık nedeniyle ligin 21. haftasında oynanan Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarılan ve tedavisi için Fransa’ya gönderilen Khalid, dün akşam Malatya’ya dönerek salonda antrenmanlara başladı. Günü salonda çalışarak geçiren Khalid’in yarınki antrenmanda takımla birlikte antrenmana çıkacağı belirtildi.

Bu arada sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü saat 13.30’da Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki çalışmada hafif sakatlığı bulunan Dening takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bursaspor maçının taktiği şeklinde geçen idmanda kafasındaki on biride kurduğu gözlenen Erol Bulut’un kart cezalısı Mina’nın yerine savunmada Doria’ya şans tanığı görüldü. Bulut’un bir diğer değişikliği de sağ bekte yaparak, Sıncere Seth’in yerine Rahman Buğra’ya şans tanığı dikkatlerden kaçmadı. Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Süper LigYeni MalatyasporCezalı Chabeke Ve MinaMalatyaMalatya Haberleri
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