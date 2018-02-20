KADRO SIKINTISI

Haftalık değerlendirme için Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erol Bulut, önemli açıklamalarda bulundu.



“Kadromuz benim istediğim şekilde maalesef geniş değil”

Bazı mevkilerde sıkıntılar yaşadıklarını belirten Bulut, “Bursaspor’dan istedikleri 1 puanı aldıklarını belirten Bulut, “Bursaspor maçından önceki haftalarda da zorlu müsabakalar oynadık. Elimizdeki kadroyla biz maksimumu yapmaya çalışıyoruz. Kadromuz benim istediğim şekilde maalesef geniş değil. Bu yüzden bazı pozisyonlarda ister istemez sıkıntılar yaşıyoruz. Sakatlıklar yaşandığında veya kart cezalısı arkadaşlarımız olduğunda kritik sorunlar yaşıyoruz. Böyle olunca hep yamalarla oynamak zorunda kalıyoruz. İki transfer yaptık. Evet bu arkadaşlar aramıza katıldılar. Ama maalesef bunlar transfer periyodunun son döneminde bizimle oldular. Onların eksiklikleri gibi uyum süreçleri var. Bunlar zaman alıyor. Hemen gerçekleşecek şeyler değil. O yüzden orada da ufak tefek sıkıntılarımız oluyor. Yinede Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya çıktıklarında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bursaspor maçında hücum bakımından çok fala iş yapamasak da defans anlamında neler yapılması gerektiğini iyi yaptılar. İstediğimiz o 1 puanı Bursaspor’dan almış olduk” dedi.



“Kesinlikle rakibimizi küçümsemiyoruz”

Karabükspor maçıyla ilgili de konuşan Bulut, şunları söyledi:

“Önümüzde Karabükspor maçı var. Kesinlikle almamız gereken 3 puan var. Kesinlikle rakibimizi küçümsemiyoruz. Ama 3 puan almamız gereken bir müsabaka onun üzerinden bu hafta içerisinde hazırlıklarımızı gerçekleştireceğiz. Zaten bu maçtan sonra zorlu haftalar başlıyor. Konyaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir maçlarıyla önemli haftalara gireceğiz. Onun için kendimizi bu hafta kesinlikle galibiyet için odaklayacağız. Ama zorlu maçlarda Yeni Malatyaspor iyi top oynuyor. İnşallah o haftalar geldiğinde de sahada iyi mücadelemizi ortaya koyacağız.”



“İster istemez onlarda bir düşüş olacaktır”

Futbolcularının performansında düşüşler olduğunu belirten Bulut, “Performansının yüzde 100’ü ile oynayan arkadaşlarımız var. İster istemez onlarda bir düşüş olacaktır. Bu düşüş yaşandığında diğerlerinin ön plana çıkması gerekiyor. Böyle olmayınca sıkıntılar yaşamaya başlıyoruz. Beklenti içerisinde olduğumuz 1-2 arkadaşımızda o çıkış henüz gerçekleşmiyor. Biraz toparlanma var ama yeterli değil. Kendimizi en hızlı şekilde toparlayarak o eski formumuza gelmemiz gerekiyor. Ekibim ve ben antrenmanlarda gereken bilgileri futbolcularımıza veriyoruz. Ama kendilerini zihinsel olarak her maça hazırlamaları gerekiyor” diye konuştu.



"Khalid bizm için çok önemli bir futbolcu"

Golcü Khalid Boutaib’in kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu ve bu hafta tekrar 11'de görev vereceğini belirten Erol Bulut, “Khalid bizim için hakikaten çok önemli bir futbolcu. Gol atmadığı maçlarda defans anlamında yaptığı işlerle takıma çok büyük katkı sağlıyor. Son maçlarda değerlendiremese de gol pozisyonlarına giriyor. Üzerindeki şanssızlığı atacağını düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda iyi oyununu gollerle süslemeye devam edecektir. Sakatlığından dolayı Bursaspor maçında ilk 11'de oynayamadı. Sonradan oyuna sokmak zorunda kaldık. İnşallah bu hafta Karabük maçında tekrar takımdaki yerini alacak” şeklinde konuştu.

