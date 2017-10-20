20 Ekim 2017 Cuma

Kadro şekilleniyor!

Yarın kendi sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak Yeni Malatyaspor bu maçın çalışmalarını sürdürüyor. Aytaç dışında tüm futbolcuların katıldığı sabah antrenmanında Trabzon maçının taktiğini uygulayan Erol Bulut maç kadrosunu şekillendiriyor.

20 Ekim 2017 Cuma 11:43
Kadro şekilleniyor!

  Süper Lig’in 9. Haftasında Trabzonspor ile yarın kendi sahasında karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı çalışmalarla devam ediyor. Saat 10.30’da gerçekleştirilen Perşembe idmanında maçın taktiğini çalışan sarı kırmızılı oyuncular, genç hocalarının isteğini harfiyen yerine getirme gayreti gösterdi.

ORTA SAHADA KİLİT İSİMLER
  Azubuike’nin yine takımdan ayrı düz koşu yaptığı, Aytaç’ın katılmadığı antrenmanda kilit isimler Murat Yıldırım ve Sadio Diallo oldu. Trabzonspor maçında zorunlu olarak bu iki isme şans vermeye hazırlanan Erol Bulut, her iki oyuncuyu hem defansif anlamda hem de ofansif anlamda çok yönlü olmaları gerektiği konusunda uyardı. Özellikle Trabzonspor’un Jose Sosa, Olcay, Abdulkadir, Yusuf Yazıcı gibi bireysel anlamda adam eksilten oyuncularına çok dikkat edilmesi konusunda tüm takımı uyaran Bulut, defansif anlamda savunma, bek, orta saha ve kanat oyuncularından alanlarını daraltmalarını istedi. İç sahadaki taraftarın desteğiyle maçı önce  dengede tutup, daha sonra baskılı bir oyun anlayışı benimseyecek genç çalıştırıcı, Issam ve Rahman’ın dönüşüyle birlikte her iki oyuncuya da ilk 11’de şans vermeyi planlıyor. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor

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