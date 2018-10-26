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Kadro şekilleniyor!

Pazar günü kendi sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Mina’nın yerine savunmada arayışa giren Erol Bulut, kalede Ertaç’ı, forvette Khalid’i yeniden 11’e döndürmeyi planlıyor.

Kadro şekilleniyor!

Pazar günü kendi sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Mina’nın yerine savunmada arayışa giren Erol Bulut, kalede Ertaç’ı, forvette Khalid’i yeniden 11’e döndürmeyi planlıyor.

26 Ekim 2018 Cuma 11:23
Kadro şekilleniyor!

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü 18.00’de evinde Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Mitchell Donald ile Arturo Rafael Mina Meza da katıldı.

İLK 11’DE ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Hafif sakatlıkları bulunan Guilherme, Erkan Kaş ve Rahman Buğra Çağıran da takımla birlikte çalışırken, 3 futbolcunun da Galatasaray maçında oynamasına engel bir durumun olmadığı belirtildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, yarım sahada taktik çift kale maç yaptı. Teknik Direktör Erol Bulut çift kalede hata yapan bazı isimleri sert şekilde uyardı.  Bulut’un son oynanan Ankaragücü maçının kadrosunda 3 değişikliğe giderek, Ertaç Özbir, Erkan Kaş ve Khalid Boutaib’i on bire monte edeceği bildirildi. Savunmada ise aklı hala karışık olan Bulut’un, Murat Akça ya da Erkan Kaş’ı Sadık ile birlikte oynatıp, sol bek için Rahman’dan da yararlanma alternatiflerini de düşündüğü öğrenildi.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporErol BulutErtaçKHALİD
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