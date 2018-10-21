Kadınlar Ligi Kasım’da başlıyor

6 takımlı 10 ve 5 takımlı 5 grup olmak üzere toplamda 85 takımın mücadele edeceği Kadınlar Ligi 17 Kasım’da başlayacak. Ligde, çift devre oynanacak maçlar sonunda gruplarını ilk 2 sırada bitiren 30 takım play-off oynamaya hak kazanacak. Play-off turunda eşleşmeler statüde belirtilen kurallar dahilinde aynı gruptan gelen takımlar 1. ve 2. turda eşleşmeyecek şekilde gerçekleştirilecek.

İŞTE MALATYA BAYANLAR’IN RAKİPLERİ

Play-off 2. turu öncesinde yapılacak kura çekimi ile 1 takım turu maç yapmadan (BAY) geçecek. Play-off 2. turunda 14 takımın eşleşmesi sonucu yapılacak müsabakalarla 7 takım 3. tura çıkma hakkı elde edecek. 2. Eleme turunu maç yapmadan geçen takım ile 2. turda rakiplerine üstünlük sağlayan 7 takım olmak üzere toplam 8 takım 3. eleme turunda yer alacak. Play-off 1.,2. ve 3. turunda müsabakalar tek maç eleme usulüne göre tarafsız sahalarda oynanacak. Play-off yarı finaline kalan 4 takım çift devreli lig usulüne göre mini turnuvalarda Türkiye şampiyonu olabilmek için tarafsız merkezlerde mücadele verecek. Geçtiğimiz sezonlar 12-14 takımla oynanan guruplarda bu kez takım sayısı azaltılarak, ligin daha erken bitmesi sağlandı. Malatya Bayanlar Spor Kulübü 12. Grupta; Gaziantep Karataş, Kahramanmaraş Anadolu Gençlik, Makamspor ve Şanlıurfa Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek.