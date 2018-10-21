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Kadınlar Ligi Kasım’da başlıyor

Türkiye Kadınlar 3. Ligi, 17 Kasım 2018 Cumartesi günü başlayacak. Ligi ilk 2 sırada bitiren takım play-off oynamaya hak kazanacak. Malatya Bayanlar Spor Kulübü Kadınlar 3. Ligi 12. Grup’ta yer alacak.

Kadınlar Ligi Kasım’da başlıyor

Türkiye Kadınlar 3. Ligi, 17 Kasım 2018 Cumartesi günü başlayacak. Ligi ilk 2 sırada bitiren takım play-off oynamaya hak kazanacak. Malatya Bayanlar Spor Kulübü Kadınlar 3. Ligi 12. Grup’ta yer alacak.

21 Ekim 2018 Pazar 15:52
Kadınlar Ligi Kasım’da başlıyor

6 takımlı 10 ve 5 takımlı 5 grup olmak üzere toplamda 85 takımın mücadele edeceği Kadınlar Ligi 17 Kasım’da başlayacak. Ligde, çift devre oynanacak maçlar sonunda gruplarını ilk 2 sırada bitiren 30 takım play-off oynamaya hak kazanacak. Play-off turunda eşleşmeler statüde belirtilen kurallar dahilinde aynı gruptan gelen takımlar 1. ve 2. turda eşleşmeyecek şekilde gerçekleştirilecek.

İŞTE MALATYA BAYANLAR’IN RAKİPLERİ

Play-off 2. turu öncesinde yapılacak kura çekimi ile 1 takım turu maç yapmadan (BAY) geçecek. Play-off 2. turunda 14 takımın eşleşmesi sonucu yapılacak müsabakalarla 7 takım 3. tura çıkma hakkı elde edecek. 2. Eleme turunu maç yapmadan geçen takım ile 2. turda rakiplerine üstünlük sağlayan 7 takım olmak üzere toplam 8 takım 3. eleme turunda yer alacak. Play-off 1.,2. ve 3. turunda müsabakalar tek maç eleme usulüne göre tarafsız sahalarda oynanacak. Play-off yarı finaline kalan 4 takım çift devreli lig usulüne göre mini turnuvalarda Türkiye şampiyonu olabilmek için tarafsız merkezlerde mücadele verecek. Geçtiğimiz sezonlar 12-14 takımla oynanan guruplarda bu kez takım sayısı azaltılarak, ligin daha erken bitmesi sağlandı. Malatya Bayanlar Spor Kulübü 12. Grupta; Gaziantep Karataş, Kahramanmaraş Anadolu Gençlik, Makamspor ve Şanlıurfa Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek. 

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Kadınlar Ligi
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