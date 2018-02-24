Kadınlar Basketbol Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 68 - İzmit Belediyespor: 69

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 22. haftasında Elazığ İl Özel İdare sahasında karşılaştığı İzmit Belediyespor’a son saniye üçlüğü ile 69-68 mağlup oldu.

Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu’nda oynanan maç dengeli başlarken, ilk periyot Elazığ ekibinin 17-16’lık üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyotta toparlanan İzmit Belediyespor devreye 37-31’lik üstünlükle girmeyi başardı. Çekişmenin üst düzeyde olduğu 3. periyot kıl payı misafir takımın 53-52’lik üstünlüğü ile geçildi. Nefesleri kesen son periyotta ise son 9 saniyeye 68-66 üstün giren Elazığ İl Özel İdare, son saniyede Meriç Banu’nun 3 sayılık atışına engel olamadı ve salondan 69-68 mağlup ayrıldı.

Elazığ İl Özel İdare’de Sharon Houston 20 sayıyla maçın en skoreri olurken, İzmit Belediyespor’da Melek Yusufoğlu kaydettiği 16 sayıyla galibiyetin baş mimarı oldu.

Öte yandan iki takımın sporcuları maç öncesi Çocuk istismarı olaylarına dikkat çekmek için ’Çocuk Susar Sen Susma! İstismara Sessiz Kalma!’ yazılı pankartla çıktı.