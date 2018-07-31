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Kadın Ligleri'ne başvuru süresi uzatıldı

2018-2019 sezonu Kadın Ligleri'ne katılım için başvuru süresi 3 Ağustos 2018 mesai saati bitimine kadar uzatıldı.

Kadın Ligleri'ne başvuru süresi uzatıldı

2018-2019 sezonu Kadın Ligleri'ne katılım için başvuru süresi 3 Ağustos 2018 mesai saati bitimine kadar uzatıldı.

31 Temmuz 2018 Salı 12:45
Kadın Ligleri'ne başvuru süresi uzatıldı

Kadın Ligleri'ne katılmak isteyen kulüplerin, katılım evraklarını elektronik posta yoluyla TFF'ye ulaştırmaları gerekiyor. Başvurular kadinfutbolu@tff.org adresine elektronik posta yoluyla ulaştırılacak. Bunun dışında bir başvuru usulü (kargo, posta, faks vb.) kesinlikle kabul edilmiyor. 2018-2019 sezonunda Kadınlar 1. 2. ve 3. Ligi'nde yer alan takımların, 2018 Yıldız Kızlar veya Genç Kızlar kategorilerinden en az birine katılmaları gerekiyor. Bu zorunluluğa uymayan kulüplere takip eden sezonda uygulanmak üzere (-6) puan silme cezası verilecek. busabahmalatya.com

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Kadın LigleriBaşvuru Süresi
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