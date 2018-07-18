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Kadın ligleri için başvurular başladı

​​​​​​​2018-2019 sezonu Kadın Ligleri Statüsü'nün yayınlanmasının ardından, 2018-2019 sezonunda Kadınlar 1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi ve Kadınlar 3. Ligi'nde yer almak isteyen kulüpler için başvuru süreci başladı.

Kadın ligleri için başvurular başladı

​​​​​​​2018-2019 sezonu Kadın Ligleri Statüsü'nün yayınlanmasının ardından, 2018-2019 sezonunda Kadınlar 1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi ve Kadınlar 3. Ligi'nde yer almak isteyen kulüpler için başvuru süreci başladı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:43
Kadın ligleri için başvurular başladı

Kulüplerin, 27 Temmuz 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili formları doldurarak kadinfutbolu@tff.org e-mail adresine göndermeleri gerekiyor. Kadın Ligleri takvimi, kulüplerin yapacağı başvurular dahilinde belirlenecek ve www.tff.org üzerinden yapılacak duyuru ile kura çekiminin tarihi ve yeri bildirilecek. Yıldız ve Genç Kız Şampiyonaları 1. eleme turu müsabakalarının Eylül ayının ilk ve 2. haftasında oynatılması planlanıyor. Liglerde yer alan ve/veya sadece yıldız - genç yaş kategorilerinde müsabakalara iştirak eden kulüplerin Yıldız ve Genç Kız kategorilerinde de katılım durumlarını belirten başvurularını 27 Temmuz 2018 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmekte.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
​​​​​​​2018-2019 Sezonu Kadın Ligleri StatüsüKadınlar Ligi
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