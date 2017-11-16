16 Kasım 2017 Perşembe

Kadın basketbolcular zirveyi zorluyor!

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu takımlarından Kayapınar Belediyespor’da galibiyet sevinci yaşanıyor.

16 Kasım 2017 Perşembe 12:00
Kadın basketbolcular zirveyi zorluyor!

  Kayapınar Belediyesi Kadın Basketbol Antrenörü Murat Alcan, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada rakiplerinin yaptıkları hataları en iyi şekilde değerlendirerek sonuca gittiklerini kaydetti. Alcan, şöyle dedi: “Oldukça zevkli geçen karşılaşmayı iyi bir skorla kazandık. Elde ettiğimiz galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Bu galibiyet ligin seyrini önemli ölçüde değiştirdi. Artık geleceğe daha umutlu bakıyoruz. Bu sonuçla liderlik yarışında iddialı duruma geldik. Ayrıca elde edilen galibiyetle play off hedefimizde ciddi bir avantaj elde ettik. Yani her açıdan çok önemli bir galibiyete imza attık”.

Alcan, kendilerine destek veren ve her zaman yanlarında olan Kayapınar Belediye Başkan ve Kayapınar Kaymakamı Dr. Ozan Balcı’ya teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

İHA
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