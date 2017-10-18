Yeni Malatyaspor bu sezon çıktığı ilk ciddi sınavından mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul’da Fenerbahçe’ye konuk olan sarı kırmızılı temsilcimiz ilk yarım saatte kalesinde gördüğü 3 gole engel olamayınca teslim bayrağını erken açtı. Şükrü Saraçoğlu Stadı’ndaki maça ev sahibi takım taraftarlarının bir bölümü ilgi göstermezken, tribünde yaklaşık 25 bin Fenerbahçeli yerini aldı. İstanbul ve çevre illerde yaşayan Malatyalılar kendilerine ayrılan 2 bin kişilik deplasman tribününü büyük ölçüde doldurdu. Yeni Malatyaspor’da kart cezalısı olan Issam ve Rahman Buğra ile birlikte sakat Azubuıke forma giymedi. Eren Tozlu’yu da yedek kulübesine çeken Erol Bulut, bu isimlerin yerine solda Cissokho’ya, sağda Sincere Seth’e orta alanda Sadio Diallo’ya, sol önde ise eski Fenerbahçeli Dia’ya şans verdi. Sadio Diallo ve Sicnere Seth oldukça etkisiz kalırken, Fas milli takımından dönen Khalid ise adeta sahada tel tel dökülen isim oldu. Yeni Malatyaspor’da dizinden sakatlanan Aytaç ilk yarıda yerini Murat Yıldırım’a bıraktı. Zorlu maç fikstürüne Fenerbahçe mağlubiyetiyle başlayan sarı kırmızılı temsilcimiz haftaya kendi sahasında ağır yaralı Trabzonspor’u ağırlayacak... Detaylar sayfa 15’te...

MAÇTAN DAKİKALAR...

Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan Fenerbahçe henüz 3. dakikada ilk tehlikesini yarattı. Soldado’nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Guliano’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ta kaldı.

ASİST DİRAR GOL OZAN

4. dakikada sağ kanattan Dirar’ın içeri çevirdiği topa arka direkte Ozan Tufan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

SADİO SANTRADA KAPTIRDI FARK 2’YE ÇIKTI!

Fenerbahçe’nin golünden sonra santra yapan Yeni Malatyaspor’da top Sadio Diallo’ya geldi. Siyahi oyuncu topu Valbuena’ya kaptırdı. Bu oyuncunun ara pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Guliano’nun ceza sahası içine girip kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2 – 0

HASAN ALİ DURUMU 3 -0’A GETİRDİ!

28. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Hasan Ali’nin yaptığı ortada top savunmadan döndü. Karambolde Hasan Ali, önünde kalan topa yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

MALATYA İÇİN ŞANSIZ AN!

30. dakikada Aytaç’ın kullandığı serbest vuruş direkten oyun alanına döndü. Penaltı noktası üzerinde dönen topa Diallo’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Kameni oyun alanına çeldi. Kameni’nin çıkardığı topu önünde bulan Boutaib’in yaptığı vuruşta da kaleci Kameni golü ayaklarıyla engelledi. Kaleci Kameni’den dönen top Adem Büyük’ün önünde kaldı. Adem’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü ve Neustadter topu uzaklaştırdı.

İLK YARI FARKLI BİTTİ!

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 3 – 0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıda Yeni Malatyaspor oyuna Batuhan ve Pereira dahil oldu.

ADEM GETİRDİ, BATUHAN GOLÜ ATTI

68. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Adem’in rakiplerini çalımlayarak girdiği ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Adem’in pasında kale önünde topla buluşan Batuhan’ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

FERNANDAO ZORU BAŞARDI

86. dakikada Janssen’in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Fernandao’nun kaleci Ertaç’ı çalımlayarak son çizgiye yakından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti. Karşılaşmanın sonuna 3 dakika eklendi. Başka pozisyon olmayınca Fenerbahçe 3 – 1 kazandı. Derbi öncesi moral bulan kanaryalar 14 puana yükselirken 8 puanda kalan Yeni Malatyaspor 13. Sıraya geriledi.

FATİH AVCI