Evlerinde oynadıkları maçı kazanmak istediklerini ancak maçtan 1 puan aldıklarını dile getiren Ravcı, “Önemli bir maçtı bizim için. Yenik duruma düşmemize rağmen bitime 20 dakika kala durumu eşitledik. O dakikadan sonra maçı kazanabilirdik ama olmadı. Yeni hocamızla ilk maçımızı kazanmayı çok istiyorduk ama Süper Ligde her puan çok önemlidir. Biz de çok önemli bir puanı hanemize yazdırdık. İnşallah önümüzdeki maçlarda bunu telafi edeceğiz. Ben bu maçta bizi yalnız bırakmayan ve yanımızda olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Yanımızda olmayan taraftarlarımızın da bundan sonraki maçlarda yanımızda olmalarını istiyorum. Bizim en büyük gücümüz taraftarlarımızdır. Bu zorlu yolda onların desteğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

“MİLLİ MAÇ ARASINI İYİ DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Maçtaki hakem karalarına da değinen Ravcı, Barazite’nin attığı golün topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle iptal edildiğini hatırlatarak, “O pozisyonda, müsabakanın hakemin topun çizgiyi geçtiği yönünde bir karar vererek golü iptal etti. Ancak birçok futbol otoritesinin topun tamamının çizgiyi geçmediği yönünde bir kararı var. Bu net ve açık bir şekilde ortada. Yani bizim net bir golümüz verilmedi. Bu tür hataların üst üste gelmesi bizi üzüyor. Haftalardır bunun son bulmasını istiyoruz ama kimselere sesimizi duyuramıyoruz. Lütfen takımların kaderleri ile bu şekilde oynanmasın, biz sadece kendimiz için konuşmuyoruz diğer Anadolu takımları için de konuşuyoruz. Bu şekilde yapılan hatalar takımlara önemli şeyler kaybettiriyor. Sadece puan değil, burada alın teri var, emek var, mücadele var. Biz belki de o golle maçı kazanacaktık ve bazı şeyler yoluna girecekti. İnşallah böyle şeyler bir daha olmaz” şeklinde konuştu. Ravcı, milli maç arasını iyi bir şekilde değerlendireceklerini de sözlerine ekleyerek, “Bu arada kendimizi iyi hazırlayıp Fenerbahçe maçından iyi bir skor almak ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bu anlamda da milli maç arası bizim için çok önemli, inşallah her şey daha güzel olacak” diye konuştu.

İHA