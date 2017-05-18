Taraflı tarafsız bu sezon herkesin takdirini kazanan Yeni Malatyaspor U21 takımı ligin 33. Haftasında karşılaştığı Boluspor ile 2 – 2 berabere kalarak, şampiyonluk fırsatı cömertçe geri çevirdi. Tesisleri ve sahaları olmadan iddialarını sezonun son haftasına taşıyan sarı kırmızılı gençler hafta sonu oynanan Boluspor maçını unutamıyor.

SOYUNMA ODASINA GÖZ YAŞLARI

2 puan farkla gerisinde olduğu Bolu’yu yenmesi halinde liderliği ele geçirip, son hafta Sivas deplasmanına 1 puan önde gidecek olan Yeni Malatyaspor U21 takımı, sahasında Boluspor ile 2 – 2 berabera kalınca, şampiyonluk şansını mucizelerin de uzağına bıraktı. Bolu karşısına Abdulsamed Damlu, Hakan Bezci, Eyyüp Uçar, Mehmet Zencirkıran, Ömer Faruk Güleç, Özgür Taylan Ökke, Fatih Gürden, Ali Faruk Mohamed, Furkan Yiğit, Furkan Pekşen ve Talha Cellat ilk on biriyle çıkan genç oyuncular, rakibi karşısında ilk ve ikinci yarının başında yediği gollerle bir anda 2 – 0 geriye düştü. 73’te Furkan Pekşen, 86’da Furkan Yiğit ile skora denge getiren Yeni Malatyaspor U21 takımının galibiyet için nefesi yetmedi.

ŞAMPİYONLUK UMUTLARI MUCİZELERE KALDI

Şampiyon olmaları halinde Malatya futbol tarihine geçme fırsatını şimdilik erteleyen gençler kaçırdıkları büyük fırsat sonrası büyük üzüntü yaşadı. Soyunma odasına aldıkları 1 puana dahi sevinemeyen gençlerden bazıları ağlarken, alt yapı hocaları oyuncuları teselli etti. Kendi sahasında Manisaspor’u ağırlayacak Boluspor son hafta berabere dahi kalsa şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Yeni Malatyaspor’un ise deplasmanda Sivas’ı yenip, Manisaspor’un Bolu’yu mağlup etmesinden başka bir şampiyonluk ihtimali bulunmuyor.

FATİH AVCI