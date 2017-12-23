Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Sportif Direktörümüz Ali Ravcı ve Kulüp Müdürümüz Selçuk Günaydın, Vali Ali Kaban´a katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kaban´a futbolcuların imzalamış olduğu forma hediye edildi. Ziyarette konuşan teknik direktör Erol Bulut "Manevi destek çok önemli, biz o gücü ve desteği sizden alıyoruz ve almaya devam etmek istiyoruz " diyerek, Vali Kaban´ı davet etti. Vali Ali Kaban ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yeni Malatyaspor’a teşekkür ederken, Sarı-kırmızılı kulübe Süper Lig’de başarılar diledi.

HABER MERKEZİ