23 Aralık 2017 Cumartesi

Kaban’a imzalı forma!

Teknik Direktör Erol Bulut, Sportif Direktör Ali Ravcı ve Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın, Vali Ali Kaban'ı ziyaret ederek, adının yazılı olduğu Sarı-kırmızılı forma hediye etti.

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:48
Kaban’a imzalı forma!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Sportif Direktörümüz Ali Ravcı ve Kulüp Müdürümüz Selçuk Günaydın, Vali Ali Kaban´a katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kaban´a futbolcuların imzalamış olduğu forma hediye edildi. Ziyarette konuşan teknik direktör Erol Bulut "Manevi destek çok önemli, biz o gücü ve desteği sizden alıyoruz ve almaya devam etmek istiyoruz " diyerek, Vali Kaban´ı davet etti. Vali Ali Kaban ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yeni Malatyaspor’a teşekkür ederken, Sarı-kırmızılı kulübe Süper Lig’de başarılar diledi.

HABER MERKEZİ

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