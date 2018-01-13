13 Ocak 2018 Cumartesi

Kaban sporcuları ödüllendirdi

Vali Ali Kaban, Antalya’da düzenlenen EMF-Uluslararası Avrupa Muaythai Kupası şampiyonasında derece yapan sporcuları makamında kabul etti.

13 Ocak 2018 Cumartesi 12:29
Kaban sporcuları ödüllendirdi

  Türkiye Muaythai Federasyonu ve EMF-Avrupa Muaythai Federasyonu tarafından 29 Kasım- 4 Aralık tarihleri arasında Antalya ilinde gerçekleştirilen EMF-Uluslararası Avrupa Muaythai Kupası müsabakalarından Malatyalı sporcular derece ile döndüler.

Ziyaret sırasında bilgiler veren Milli Takım Antrenörü Ramazan Yavuz sporcuların Malatya’nın gururu olduklarını söyleyerek, 15 ülkeden toplam 500 sporcunun katıldığı müsabakada Malatyalı 11 Sporcumuzdan Taha Hüseyin Barlık, Eda Keskin, Fatmanur Özkaya, Haydar Harun Altun, Ahmet Gün ve Fadime Gül Kırteke isimli sporcularımızın müsabakalarda 3.lük derecesi yaptıklarını belirterek Muaythai sporu ve sporcular hakkında bilgiler verdi.

Başarılı sporcularımızın ziyaretlerinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Vali Kaban,  elde edilen başarılarda emeği geçen Milli Takımlar Antrenörü Yavuz ve sporculara teşekkür etti.

Vali Kaban, sohbetin ardından sporculara başarılarından dolayı çeşitli hediyeler verdi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVali Ali Kaban

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