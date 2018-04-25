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Judoda İnönü Başarısı

İnönü Üniversitesi, 20-22 Nisan tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan Üniversiteler arası Türkiye Judo Şampiyonasından derecelerle döndü.

Judoda İnönü Başarısı

İnönü Üniversitesi, 20-22 Nisan tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan Üniversiteler arası Türkiye Judo Şampiyonasından derecelerle döndü.

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:12
Judoda İnönü Başarısı

20-22 Nisan tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı, Üniversitelerarası Türkiye Judo Şampiyonasına 26 Üniversiteden 306 bay- bayan sporcu katıldı. Şampiyonaya Malatya İnönü Üniversitesi judo takımı da katıldı. Şampiyonada İnönü Üniversitesi takım sıralamasında erkeklerde beşincilik ve yedincilik, bayanlarda ise ferdi müsabakalarda Süreyya Dağdeviren ve Kadriye Özman ile Türkiye üçüncülüğü elde etti.

“BÜYÜK BİR ÖZVERİ VE ÇALIŞMANIN ESERİDİR”

Antrenör Haydar Güler oldukça başarılı bir şampiyonayı geride bıraktıklarını belirterek, “Öğrencilerimizin kısa sürede bu başarıyı kazanmaları büyük bir özveri ve çalışmanın eseridir. Her antrenmanda inanın kazanacağız sloganıyla hareket ediyoruz. Bu başarıyı bütün ekip çalışanlarına ve desteklerini esirgemeyen İnönü Üniversitesi en üst yönetiminden en alt çalışanına kadar herkese armağan ediyoruz. Kata şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olan Uke Süreyya Dağdeviren ve Tori Kadriye Özman daha önce hiçbir sportif faaliyet yapmıyorlardı. Kendileri bilgisayar mühendisliği bölümü okuyorlardı ve judo bilmiyorlardı. Judoyu üniversitede ilanlardaki duyurularda görüp öyle başladılar. İlk zamanlar zorlandılar ama judo yaptıkça daha çok ders çalışma azmi oluştu ve sosyal faaliyetlerde daha farklı olduklarını gördük. Üniversite öğrencilerinin kesinlikle okudukları zamanlarda sportif faaliyetlerde kendilerini geliştirmeleri gerekiyor” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
İnönü ÜniversitesiUludağ ÜniversitesiJudo
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