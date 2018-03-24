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JUDO HEYECANI BAŞLIYOR

Türkiye Gençler (Kız-Erkek) Judo Grup müsabakaları 24-25 Mart 2018 tarihlerinde Battalgazi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Turnuvaya aralarında Malatya’nın da bulunduğu 25 ilden 194 sporcu katılacak.

JUDO HEYECANI BAŞLIYOR

Türkiye Gençler (Kız-Erkek) Judo Grup müsabakaları 24-25 Mart 2018 tarihlerinde Battalgazi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Turnuvaya aralarında Malatya’nın da bulunduğu 25 ilden 194 sporcu katılacak.

busabahh
busabahh
24 Mart 2018 Cumartesi 10:55
JUDO HEYECANI BAŞLIYOR

Türkiye Gençler (Kız-Erkek) Judo Grup müsabakaları 24-25 Mart 2018 tarihlerinde Battalgazi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Turnuvaya aralarında Malatya’nın da bulunduğu 25 ilden 194 sporcu katılacak. Adana, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir ve Kilis illerinden turnuvaya katılacak olan sporcular gruplarından çıkmak için bir birleriyle mücadele edecekler. Dereceye giren sporcular 28-29 Nisan 2018 tarihinde Afyon'da yapılacak Türkiye birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.  ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Judo Grup Müsabakaları
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