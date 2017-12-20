Judonun savunma sporu olduğunu belirten Eken, "Judo da herhangi bir tekme veya vurma yoktur. Judo savunma sporudur. 10-11 yaşından itibaren başlanabilir. Jimnastik hareketleri daha çok devreye giriyor. Zamanla da antrenmanlarla beraber ilerleniyor. Tabi başlangıçta eğitsel alanlar amaçlı, çocuğun enerjisini atması amaçlı olarak erken yaşlarda da başlanabilir. Kişisel gelişim olarak insanların zaten sosyal olarak tek başına yapılan bir spor dalı değil. Bir partnerinin olması lazım. Müsabakalara gidildiği zaman beraber vakit geçirme olanakları oluyor. Belli bir amaçları oluyor ve bu yönden de kişisel gelişime katkısı var" şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDUK”

"Turnuva olarak üniversiteler Türkiye Şampiyonası oluyor. Onda da diğer üniversitelerle beraber bir topluluk oluşuyor. 25- 30 üniversite oluyor ama seneden seneye değişiyor. Müsabakalarda ilk üçe girenlere madalya veriliyor. Tabi belli bir puantaj sistemi var. Buna göre değişiyor. Üniversiteler bazında kaçıncı olduğuna bakılıp, üniversitelere kupa veriliyor ve böylelikle müsabakalar tamamlanıyor. Turnuvada kata olarak başarı elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Daha önce de Türkiye Üniversiteler Şampiyonasına dayanarak kata da Türkiye üçüncüsü olmuştuk. Bu sefer de amacımız kata da Türkiye’de ilk üçe girebilmek."

VOLEYBOL VE BASKETBOL BRANŞLARI ÇOK AKTİF

"Judoya yeni başlayacak olanlar için diğer topluluklarda olduğu gibi bir sosyal aktivite oluyor. Devam edip başarılı olurlarsa müsabaka olarak başka şehirlerdeki müsabakalara da götürme imkanımız oluyor. Spor alanında İnönü Üniversitesi saha olarak birçok sahaya sahiptir. Tenis kortları, kapalı spor salonu, tırmanış olsun, jimnastik salonu gibi birçok alanda faal durumda. Voleybol, basketbol takım sporlarını da sayacak olursak çok aktif bir durumda. Aslında saha olarak birçok üniversiteye göre İnönü Üniversitesi daha iyi ve öndedir. Yeni başlayan arkadaşlarımız için de bir tecrübe olacağını düşünerek antrenmanlarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

İHA