“Joker oyuncu gibiyim”

Sarı-kırmızılı formayla bu yıl Süper Lig’de ikinci sezonunu yaşayan genç futbolcu Rahman Buğra Çağıran, Yeni Malatyaspor’un başarısı için takım içerisinde kendisine nerede görev verilirse yapmaya hazır olduğunu söyledi. Süre aldığı maçlarda sergilediği performansla teknik heyet ve taraftardan tam puan alan Buğra, “Burada 3 sezonumu yaşıyorum. Takım içerisinde güzel arkadaşlığımız var. Ligin ilk üç haftasını geride bırakırken topladığımız puanlarla başarılı bir grafik çizdiğimizi düşünüyorum. Bu başarının altında takımdaşlık ruhu yatıyor. Sezona çok güzel başladık. İyi futbol oynayarak güzel sonuçlar aldığımız için mutluyuz. Bu aralar joker oyuncu gibi değerlendiriliyorum. Bu durum beni etkilemiyor. Sahada her mevkide olmak güzel bir şey. Nerede oynarsam oynayayım en iyisini yapmaya çalışıyorum. İllaki her futbolcunun içinden geçen bir mevkii vardır. Takımımım başarısı için nerede görev yapmam gerekiyorsa orada görev yapmaya hazırım.”diye konuştu.

“ONLARIN SAYESİNDE BU PUANLARI ALDIK”

Başarılı sonuçların alınmasında taraftarın gücüne de vurgu yapan Rahman Buğra, “Gerçekçi olmak gerekirse, geçen yıl ne yaptıysak biraz daha onun üzerinde bir şeyler yapmamız lazım. Ligi biraz daha üst seviyelerde bitirebilmenin bizim için daha doğru olduğunu düşünüyorum. İleriye daha sağlam ilerleyebilmek için bunun bizim için güzel bir hedef olduğunu düşüyorum. Konyaspor maçına iyi hazırlanıyoruz. Bu zamana kadar da taraftarımız bizlere çok güzel destek verdiler. Onların sayesinde bu puanları aldık diyebilirim. Onların yanımızda olduğunu hissedebilmek çok güzel. Cuma akşamı sahada bizim üzerimize düşeni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Rakibimizin eksik yönlerini çalışıp bunların üzerine giderek inşallah Cuma günü sahadan güzel bir skor almayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com