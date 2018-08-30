Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 36°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93281
ALTIN
260.730
DOLAR
6.7202
STERLİN
8.6859
EURO
7.8564

“Joker oyuncu gibiyim”

Yeni Malatyaspor formasıyla üçüncü sezonunu geçiren Rahman Buğra Çağıran, son iki maçta farklı mevkilerde oynamasının performansını etkilemediğini söyledi. Sahada her mevkide oynamanın ayrı bir heyecan olduğunu belirten genç oyuncu “Bu aralar joker oyuncu gibi değerlendiriliyorum. Takımımın başarısı için nerede görev yapmam gerekiyorsa orada görev yapmaya hazırım.”dedi.

“Joker oyuncu gibiyim”

Yeni Malatyaspor formasıyla üçüncü sezonunu geçiren Rahman Buğra Çağıran, son iki maçta farklı mevkilerde oynamasının performansını etkilemediğini söyledi. Sahada her mevkide oynamanın ayrı bir heyecan olduğunu belirten genç oyuncu “Bu aralar joker oyuncu gibi değerlendiriliyorum. Takımımın başarısı için nerede görev yapmam gerekiyorsa orada görev yapmaya hazırım.”dedi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 15:14
“Joker oyuncu gibiyim”

Sarı-kırmızılı formayla bu yıl Süper Lig’de ikinci sezonunu yaşayan genç futbolcu Rahman Buğra Çağıran, Yeni Malatyaspor’un başarısı için takım içerisinde kendisine nerede görev verilirse yapmaya hazır olduğunu söyledi. Süre aldığı maçlarda sergilediği performansla teknik heyet ve taraftardan tam puan alan Buğra, “Burada 3 sezonumu yaşıyorum. Takım içerisinde güzel arkadaşlığımız var. Ligin ilk üç haftasını geride bırakırken topladığımız puanlarla başarılı bir grafik çizdiğimizi düşünüyorum. Bu başarının altında takımdaşlık ruhu yatıyor. Sezona çok güzel başladık. İyi futbol oynayarak güzel sonuçlar aldığımız için mutluyuz. Bu aralar joker oyuncu gibi değerlendiriliyorum. Bu durum beni etkilemiyor. Sahada her mevkide olmak güzel bir şey. Nerede oynarsam oynayayım en iyisini yapmaya çalışıyorum. İllaki her futbolcunun içinden geçen bir mevkii vardır. Takımımım başarısı için nerede görev yapmam gerekiyorsa orada görev yapmaya hazırım.”diye konuştu.

“ONLARIN SAYESİNDE BU PUANLARI ALDIK”

Başarılı sonuçların alınmasında taraftarın gücüne de vurgu yapan Rahman Buğra, “Gerçekçi olmak gerekirse, geçen yıl ne yaptıysak biraz daha onun üzerinde bir şeyler yapmamız lazım. Ligi biraz daha üst seviyelerde bitirebilmenin bizim için daha doğru olduğunu düşünüyorum. İleriye daha sağlam ilerleyebilmek için bunun bizim için güzel bir hedef olduğunu düşüyorum. Konyaspor maçına iyi hazırlanıyoruz. Bu zamana kadar da taraftarımız bizlere çok güzel destek verdiler. Onların sayesinde bu puanları aldık diyebilirim. Onların yanımızda olduğunu hissedebilmek çok güzel. Cuma akşamı sahada bizim üzerimize düşeni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Rakibimizin eksik yönlerini çalışıp bunların üzerine giderek inşallah Cuma günü sahadan güzel bir skor almayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.  busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Joker Oyuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darendespor’dan Kaymakam Zengince’ye ziyaret
Darendespor’dan Kaymakam Zengince’ye ziyaret
Sulley Muniru Yeni Malatyaspor’da!
Sulley Muniru Yeni Malatyaspor’da!
“Şehrini sev, lisanslı ürün giy”
“Şehrini sev, lisanslı ürün giy”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim