Malatya da okullar arası jimnastik şampiyonası gerçekleşti. Jimnastik Spor Salonu’nda yapılan şampiyonaya 40 okuldan 135 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Okul Sporlarının 2017 yılı faaliyet programında yer alan, okullar arası kız erkek yıldız jimnastik şampiyonası yapıldı.

KILIÇ: MALATYA’NIN POTANSİYELİ YÜKSEK

Diğer spor branşlarında olduğu gibi jimnastik sporunda ülke genelinde adını bu sporda da duyurmaya çalışan Malatya, beşinci kez bu yarışmaları düzenledi. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılıç, organizasyonla bilgiler vererek, bu tür yarışmaları önemsediklerini ifade etti. Kılıç, “Jimnastikle ilgili ilimiz de yürüttüğümüz faaliyetleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu da tek olan jimnastik kapalı spor salonumuz da devam ettiriyoruz. Jimnastikle kulüpler sıralamasında kulüp düzeyinde Türkiye sıralamasında ilk altı içerisindeyiz. Kendi sporcularımız adına ise üçüncü sıradayız. 3 tane antrenör hocamız var. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan. Önümüzdeki dönemlerde bu branşa yatırımlarımız devam edecektir. Jimnastikle federasyonundan malzemelerimizin yenilenmesiyle ilgili sözler aldık. Bu yıl beşinci kez yaklaşık 135 sporcu ve 40’ın üzerindeki okulla minikler, yıldızlar ve küçükler kategorilerinde jimnastik şampiyonalarımızı bu salonda yapıyoruz. Daha ileri ki yıllar da da büyükler kategorilerinde yapmayı planlıyoruz. Malatya da diğer spor branşlarında olduğu gibi jimnastik spor branşına da ilgi her geçen sene artıyor. Jimnastik branşında kulüpler bazında il sıralamasın da İstanbul ve Ankara dan sonra üçüncü sıradayız’ ifadelerine yer verdi.

FATİH AVCI