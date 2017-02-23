Dereceye giren sporcu ve okullar ise şöyle; Minik Erkekler Ferdi: Baran Berat Bingöl- Tevfik Memnune Gültekin İlkokulu, Eren Çetinkaya- Şehit Konuk İlkokulu, Özgür Barış Tütüncü- Fatih İlkokulu. Minik Kızlar Takım: TED Koleji, Küçük Kızlar Ferdi: İkra Öz- Atatürk İlkokulu, Sudenaz Yılmaz- Atatürk İlkokulu, Havin Beren Çolak- Özel İbrahim Yücel Koleji, Küçük Erkekler Ferdi: Çağrı Adıyaman- Hayrettin Sönmezay İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Can Avşar- Atatürk Ortaokulu.

FATİH AVCI