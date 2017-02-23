23 Şubat 2017 Perşembe

Jimnastik’te derece yaptılar

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan, 21 - 22 Şubat 2017 tarihleri arasında Cimnastik Spor Salonunda yapılan Okullar arası Cimnastik müsabakaları sona erdi. Dereceye giren sporculara kupa madalya ve başarı belgeleri törenle antrenörler tarafından verildi.

23 Şubat 2017 Perşembe 16:53
Jimnastik’te derece yaptılar

  Dereceye giren sporcu ve okullar ise şöyle; Minik Erkekler Ferdi: Baran Berat Bingöl- Tevfik Memnune Gültekin İlkokulu, Eren Çetinkaya- Şehit Konuk İlkokulu, Özgür Barış Tütüncü- Fatih İlkokulu. Minik Kızlar Takım: TED Koleji, Küçük Kızlar Ferdi: İkra Öz- Atatürk İlkokulu, Sudenaz Yılmaz- Atatürk İlkokulu, Havin Beren Çolak- Özel İbrahim Yücel Koleji, Küçük Erkekler Ferdi: Çağrı Adıyaman- Hayrettin Sönmezay İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Can Avşar- Atatürk Ortaokulu.

FATİH AVCI
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