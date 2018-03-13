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JİMNASTİKTE DERECE ELDE ETTİLER

ANALİG Cimnastik Grup Birinciliği Müsabakalarında Malatya’yı temsil eden Jimnastik takımı erkeklerde ikinci, kızlarda ise üçüncü olarak 21-22 Nisan tarihlerinde Sakarya’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. 

JİMNASTİKTE DERECE ELDE ETTİLER

ANALİG Cimnastik Grup Birinciliği Müsabakalarında Malatya’yı temsil eden Jimnastik takımı erkeklerde ikinci, kızlarda ise üçüncü olarak 21-22 Nisan tarihlerinde Sakarya’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
13 Mart 2018 Salı 13:23
JİMNASTİKTE DERECE ELDE ETTİLER

Spor Genel Müdürlüğü Anadolu Yıldızlar ligi projesi kapsamında 2017 - 2018 yılı faaliyet programında yer alan, ANALİG Jimnastik Grup Birinciliği Müsabakaları 10-11 Mart 2018 tarihleri arasında Samsun Canik Jimnastik Salonu’nda tamamlandı. 


22 İlden yaklaşık 200 sporcunun yarıştığı ANALİG Jimnastik Grup Birinciliği Müsabakalarında Malatya’yı temsil eden jimnastik takımları erkeklerde ikinci, kızlarda ise üçüncü olarak 21-22 Nisan tarihlerinde Sakarya’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandılar. 


Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı alınan başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak ANALİG Jimnastik Grup Birinciliği Müsabakalarında ilimize derece ile dönen Jimnastik sporcularımızı, antrenörlerimizi ve sporcularımızın ailelerini tebrik eder, Türkiye Şampiyonası’nda başarılar dileriz” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Analig CimnastikAnadolu YıldızlarJimnastik Derece
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