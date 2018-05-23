Jimnastikte derece aldılar

Malatya Gençlik Hizmetleri Sporlu jimnastikçiler, 2017-2018 yılları artistik jimnastik yarışmalarında büyük başarılara imza attı. Yaşları 8 ila 10 arasında değişen jimnastikçilerin elde ettikleri dereceler şöyle: 2017 artistik jimnastik ANALİG takımı Türkiye üçüncülüğü, sporcular; Baran Berat Bingöl, Eren Çetinkaya ve Ali Emre Koçyiğit. Ferdi Türkiye ikinciliği-Eren Çetinkaya, Ferdi Türkiye üçüncülüğü-Baran Berat Bingöl, 2017 artistik jimnastik ligi Türkiye üçüncülüğü, sporcular; Baran Berat Bingöl, Eren Çetinkaya, Ali Emre Koçyiğit, Batuhan Mustafa Küçük ve Alper Kaan Karakaya, 2017 okul sporları artistik jimnastik küçükler ferdi Türkiye birincisi-Çağrı Adıyaman, 2018 okul sporları artistik jimnastik minikler Türkiye üçüncüsü-Eren Çetinkaya, 2018 okul sporları artistik jimnastik yıldızlar Türkiye ikincisi-İkra Öz.