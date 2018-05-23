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Jimnastikte derece aldılar

Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü’nün jimnastikçileri, katıldıkları yarışmalarda kupa ve madalyaları topladı.

Jimnastikte derece aldılar

Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü’nün jimnastikçileri, katıldıkları yarışmalarda kupa ve madalyaları topladı.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 11:13
Jimnastikte derece aldılar

Malatya Gençlik Hizmetleri Sporlu jimnastikçiler, 2017-2018 yılları artistik jimnastik yarışmalarında büyük başarılara imza attı. Yaşları 8 ila 10 arasında değişen jimnastikçilerin elde ettikleri dereceler şöyle: 2017 artistik jimnastik ANALİG takımı Türkiye üçüncülüğü, sporcular; Baran Berat Bingöl, Eren Çetinkaya ve Ali Emre Koçyiğit. Ferdi Türkiye ikinciliği-Eren Çetinkaya, Ferdi Türkiye üçüncülüğü-Baran Berat Bingöl, 2017 artistik jimnastik ligi Türkiye üçüncülüğü, sporcular; Baran Berat Bingöl, Eren Çetinkaya, Ali Emre Koçyiğit, Batuhan Mustafa Küçük ve Alper Kaan Karakaya, 2017 okul sporları artistik jimnastik küçükler ferdi Türkiye birincisi-Çağrı Adıyaman, 2018 okul sporları artistik jimnastik minikler Türkiye üçüncüsü-Eren Çetinkaya, 2018 okul sporları artistik jimnastik yıldızlar Türkiye ikincisi-İkra Öz.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Malatya Gençlik Hizmetleri Spor KulübüJimnastikçiler
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