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Jimnastik Müsabakalarında dereceye girenler belli oldu 

Okullar Arası yıldız ve minikler Jimnastik müsabakalarında dereceye giren sporcular belli oldu. 

Jimnastik Müsabakalarında dereceye girenler belli oldu 

Okullar Arası yıldız ve minikler Jimnastik müsabakalarında dereceye giren sporcular belli oldu. 

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 18:07
Jimnastik Müsabakalarında dereceye girenler belli oldu 

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Jimnastik Salonu’nda yapılan müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne olurken, dereceye giren minik sporcular büyük mutluluk yaşadı.


Okullar Arası yıldız ve minikler Jimnastik müsabakalarında elde edilen sonuçlar şöyle:
“Yıldız kızlar: 1.İkra Öz 2.Sunenaz Yılmaz, 3.Havın Beren Çlak. Küçük kızlar: 1. Zeynep Yeşilyurt, 2.yağmur yücel. Küçük kızlar takım: Özel İbrahım Yücel Ortaokulu (Doğa Gürer, Eylül İnce, Eylül Deniz Atsız, Elif Naz Yücel) Minik Kızlar A Kategorisi Ferdi: Elif Kanat(Şehit Konuk İlkokulu) Asmin Deniz Yurtseven (Sadiye Ünsalan ilköğretim) Ayşe Meyem Turhal(Neşe Erberk) Ekin keçeci (Hayriye Başdemir. Minik kızlar A Kategorisi Takım: 1. Özel Final Okulları (Merve Naz Bozkurt, Asuman Sena Ataş,Başak İnce, Merve Ece Bozdağ, ) 2. Söğüt ilkokulu ( Havva Nur Mercimek,İrem Güneş,Yeliz Bahçeci) 3. Özel İbrahim Yücel (Ezel Dincer, Öykü Nazlı Sökmen, Tuğba Çağla Yılmaz, İdil Doğan) Minik Kızlar B Kategorisi Ferdi Sonuçlar: 1. Sudenaz Okur, 2.Elif Saybak, 3. Işıl Araz, 4.Nisanur Alagöz, 5. Ilgın Neva Erikli Minık Kızlar B Kategorisi takım sonuçları: 1. Begüm Kartal İlkokulu (Aybüke Aslantepe , Almila Aslantepe,Çağla Duran) 2. Neşe Erberk (Aslı Ece Özdemir,Tanem Naz Uraz, Beril Tosunoğlu )3. Özel İbrahim Yücel (Ela Özbek, Duru Erdoğan, Ada Gürer) Kücük Erkekler ferdı sonuçlar: 1. Mehmet Can Avşar( Atatürk Ortaokulu) 2. Özgür Barış Tütuncü(Atatürk Ortaokulu) Minik A erkekler ferdi sonuçlar: 1.Eren Çetinkaya , Baran Berat Bingöl, 2.Yaşar Pusat, 3.Akif Tuğra Duman.”
 

İHA

Son Güncelleme: 13.02.2018 18:32
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Okullar Arası Yıldız Ve Minikler Jimnastik MüsabakalarıDereceye Giren SporcularMalatyaMalatya Haberleri
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