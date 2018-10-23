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Jeetkune Do'ya semineri verildi

Jeet Kune Do Federasyonu’ndan Malatya gelerek bu spor hakkında Tanıtım ve Eğitim Gelişimi Semineri veren Sifu Özcan Yılmaz, Zafer Spor kulübünde sporculara ve antrenörlere bu sporu anlattı.

Jeetkune Do'ya semineri verildi

Jeet Kune Do Federasyonu’ndan Malatya gelerek bu spor hakkında Tanıtım ve Eğitim Gelişimi Semineri veren Sifu Özcan Yılmaz, Zafer Spor kulübünde sporculara ve antrenörlere bu sporu anlattı.

23 Ekim 2018 Salı 11:26
Jeetkune Do'ya semineri verildi

Jeet Kune Do'ya Malatyalılar Yoğun İlgi gösterdi. Malatya Zafer spor okulunda yapılan seminer ve gösteriler Zafer spor okulu öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü. Jeet Kune Do Hocası Özcan Yılmaz, kendilerine yoğun ilgi gösteren Malatyalılara teşekkür etti. Zafer spor okulunda yapılan gösterilerden sonra katılımcılara onur belgesi verildi. Zafer spor okulu sahibi Ali Zafer, Jeet Kune Do Hocası Özcan Yılmaz'a teşekkür ederken bizim için çok önemli bir program olduğunu dile getirdi. Zafer, “Bizleri onurlandıran Jeet Kune Do Hocası Özcan Yılmaz'a ekibim adına kendilerine teşekkür ediyorum. Malatya’mız için ve yine öğrencilerimiz için güzel bir seminer ve gösteri oldu” dedi. (BÜLTEN)

Anahtar Kelimeler:
Jeet Kune Do FederasyonuTanıtım Ve Eğitim Gelişimi SemineriSifu Özcan Yılmaz
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