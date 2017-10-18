Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Janssen sürprizi. Sarı-lacivertli ekibin Tottenham'dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, son dönemde forma giydiği karşılaşmalarda gösterdiği performansla alkış almıştı. İlk olarak Medipol Başakşehir ile iç sahada oynanan karşılaşmada oyuna sonradan girerek Fenerbahçe formasıyla tanışan yıldız oyuncu, ardından oynanan Alanyaspor, Beşiktaş ve Akhisar Belediyespor karşılaşmalarında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Teknik Direktör Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'deki tercihini Roberto Soldado'dan yana kullandı. Vincent Janssen mücadeleye yedek kulübesinde başladı.