18 Ekim 2017 Çarşamba

Janssen yedek kaldı

Fenerbahçe'nin Tottenham'dan kadrosuna kattığı ve son dönemdeki performansıyla alkış alan ismi Vincent Janssen 3 maç aradan sonra 11'in dışında kaldı.

17 Ekim 2017 Salı 11:30
Janssen yedek kaldı

  Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Janssen sürprizi. Sarı-lacivertli ekibin Tottenham'dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, son dönemde forma giydiği karşılaşmalarda gösterdiği performansla alkış almıştı. İlk olarak Medipol Başakşehir ile iç sahada oynanan karşılaşmada oyuna sonradan girerek Fenerbahçe formasıyla tanışan yıldız oyuncu, ardından oynanan Alanyaspor, Beşiktaş ve Akhisar Belediyespor karşılaşmalarında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Teknik Direktör Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'deki tercihini Roberto Soldado'dan yana kullandı. Vincent Janssen mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 

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