İzmir’de kardeş payı 1 sana 1 bana

U21 Süper Lig'de bitime 3 hafta kala deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, rakibin 89. dakikada attığı gole 90. dakikada cevap vererek müsabakadan 1 puan çıkarmasını bildi. Gümüldür sahasında oynanan maça etkili başlayan Malatya ekibi, bulduğu pozisyonları değerlendirmeyince ilk yarı 0-0 sonuçlandı. İkinci yarıda da etkili olan taraf konuk Yeni Malatyaspor’du ancak 89. dakikada rakip takım oyuncusu Serkan Bakan’ın önce direğe vurup, sonra kale alanı içerisinde düşen şutuna yardımcı hakem gol kararı verince ev sahibi takım Göztepe 1-0 öne geçti. Göztepeli oyuncuların gol olmadığını belirtmesine rağmen hakem kararından dönmedi. 90+1. dakika da fair play örneği sergileyen rakip takım oyuncuları santra vuruşunda Burak Kavlak’ın kaleye giderek gol atmasına müsaade ettiler. Karşılaşmada başka gol olmadı ve takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldı.

“MİSAFİRPERVER KARŞILADILAR”

“Maçın başından sonuna kadar oyuncularımız iyi mücadele ettiler. Rakibimiz de bu ligin kaliteli ekiplerinden biriydi maçtan önce 43 puanları vardı. Bizde 4 haftadır rakipler karşısında yenilmiyoruz. Ligin ikinci yarısında daha iyi top oynayan bir takımımız var. Göztepe takımından daha üstün oynadık. Birçok gol pozisyonundan maalesef yararlanamadık. Maçın 89. dakikasında direkten dönen topu yan hakem gol olarak gösterdi. Orta hakemde verilen kararı uyguladı. Göztepeli oyuncu gol olmadığını belirtse de hakem kararından dönmedi. 90+1. dakika da rakip takım oyuncuları santra vuruşunda topa hiçbir şekilde müdahale etmediler. Burak Kavlak kaleye giderek golü attı ve karşılaşma bu şekilde sona erdi. Fair play’e yakışır bir maç izledik. Göztepeliler bizleri gayet misafirperver şekilde karşıladılar. Oyuncularımızın ayaklarına sağlık” diye konuştu.