11 Kasım 2017 Cumartesi

İzinler bitti çalışmalar başlıyor

Süper Lig’in 11. Haftasını Başakşehir mağluibyetiyle kapatan Yeni Malatyaspor’da futbolculara verilen 3 ünlük izin bugün sona erdi. Orduzu Spor Tesisleri'nde öğle saatlerinde toplanacak sarı kırmızılı oyuncular haftanın ilk çalışmasını yapacak.

09 Kasım 2017 Perşembe 12:28
İzinler bitti çalışmalar başlıyor

  M.Başakşehir maçının ardından 3 günlük izne ayrılan sarı-kırmızılı takımda teknik heyet tarafından verilen milli izin bugün bitti. Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçına hazırlanacak Malatya ekibinde sakatlık sürecini geride bırakan orta saha oyuncusu Godson Azubuike ve menüsküs ameliyatı sürecini geride bırakan Aytaç Kara da takımla birlikte çalışacak. Başakşehir maçında kaybedilen 3 puana rağmen oynanan oyundan memnun kalan Teknik Direktör Erol Bulut’un sakat oyuncuların dönmesiyle birlikte Alanya maçı öncesi elinin rahatladığı belirtildi. Malatya ekibinde Başakşehir maçında dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşen golcü Khalid Boutaib önümüzdeki hafta Alanyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Alanya maçına Malatya’da hazırlanacak takım, Erol Bulut’un gerek görmesi halinde Alanya’ya erken geçerek kısa bir kamp yapacak.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor

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