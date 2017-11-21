21 Kasım 2017 Salı

İzin yok mesai var!

Süper Lig’in 12. haftasında A.Alanyaspor’a 1 – 0 kaybeden Yeni Malatyaspor’da futbolculara izin verilmedi. Sarı kırmızılılar Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden kendi tesislerinde başladı. Çalışmaya ağrıları olan 5 oyuncu katılmazken, idmandakiler kısa bir yenileme gerçekleştirdi.

21 Kasım 2017 Salı 10:50
İzin yok mesai var!

  A.Alanyaspor karşısında birçok net gol pozisyonunu gole çeviremeyen Malatya ekibi, Vagner Love’un kaydettiği golle haftayı puansız kapattı. Sarı kırmızılılarda ligin 13. haftasında oynanacak Beşiktaş maçının hazırlıkları başladı.

Morallerin bozuk olduğu haftanın ilk çalışmasına izinli olan Yalçın Ayhan, Michael Pereira, Aly Cissokho, Adem Büyük, Issıar Dia ve Aytaç Kara katılmadı. A.Alanyaspor karşılaşmasında ilk on birde forma giyen oyuncuların yenileme çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular çift kale maç yaptı. Çift kaleyi sık sık durduran Teknik Direktör Erol Bulut, oyuncularına yapmaları gerekeni anlattı.

Bu arada Erol Bulut’un altyapıdan A takıma aldığı Ferhat Canlı ile yakından ilgilendiği gözlenirken, genç oyuncuya kendini hazır tutması talimatı verdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımda cezası biten Faslı golcü Khalid Boutaib, cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçında formasına kavuşacak.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 20 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 17 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017