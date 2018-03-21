İZİN YARIN BİTİYOR

Süper Lig’de 34 puanla 10. sırada yer alan Yeni Malatyaspor’da teknik heyet ve futbolcular yarın saat 15.00’te Orduzu Spor Tesisleri’nde toplanacak. Ligin 27. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak sarı kırmızılı temsilcimizde eksik ya da sakat oyuncu bulunmazken milli takıma çağrılan oyuncular ilk idmanda yer almayacak. Süper Lig’de geride kalan 26 haftalık bölümde 9 galibiyet, 7 beraberlik, 10’da mağlubiyet alan sarı kırmızılılarda teknik heyet ve yönetim de istişarelerde bulunmak için bugün İstanbul’da bir araya gelecek.

KHALİD FAS’TA BERK ÜMİT MİLLİ TAKIMDA!

Fas Milli Rakımı’nın aday kadrosunda yer alan forvet oyuncusu Khalid Boutaib, milli takım kampında çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor karşılaşmasında attığı golle gol sayısını 12’ye çıkaran ve takımın en golcüsü olan Boutaib, milli maçlar sonrası takıma katılacak. Öte yandan Yeni Malatyaspor’un 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Berk Yıldız, Ümit Millilerin, İsveç ve Malta maçları aday kadrosuna çağrılmıştı. Milli takım kampına katılan genç oyuncu, milli maçlar sonrası takımın çalışmalarına dahil olacak.

EROL HOCADAN SİSTEM İTİRAFI: TUTMADI!

Yeni Malatyaspor’da orta saha oyuncusu Aytaç Kara’nın Trabzonspor maçında oyundan alındıktan sonra verdiği tepki kameralara da yansımıştı. Kara’ya ceza verilip verilmeyeceği konusunda teknik direktör Erol Bulut ile yönetimin bugünkü görüşmesinde olayın tatlıya bağlanması bekleniyor. Teknik direktör Erol Bulut, Aytaç Kara’yı oyundan almasıyla ilgili, “Aytaç kötü başladı, kötü oynadı ama onun dışında 4 kişi daha değiştirebilirdim. Pereira’nın da dizinde hafif sakatlığı vardı ama büyük değildi. Sistemimizden dolayı ikinci yarı daha iyi kullanıp ataklarda etkili olma hedefimiz vardı ancak gollerden sonra istediğimiz sistem tutmadı” açıklamasında bulunmuştu.busabahmalatya.com